19 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
18.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Kasım Çarşamba günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün farkında bile olmadan küçük şeylere geriliyor olabilir misin? Üzerinde bir gerginlik var ve bundan kurtulamıyorsan; hayatın hızına yetişmeye çalışırken ruhunu da bedenini de yorduğunu fark etmelisin. Zira, belki de farkında olmadan kaslarını, eklemlerini zorluyor olabilirsin. 

Şimdi bu farkındalık ile belki de bugün biraz durup nefes almanın tam zamanıdır. Kısa bir mola, belki bir fincan kahve, belki de sadece pencereden dışarıyı izlemek... Küçük bir duraklama, günün hızlı akışını biraz yavaşlatabilir ve seni daha rahat hissettirebilir. Unutma, hayat bir maraton ve senin de kendine iyi bakman gerekiyor. Bugün kendine biraz zaman ayır, rahatla ve enerjini yeniden topla. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

