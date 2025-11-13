onedio
Başak Burcu right-white
14 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Kasım Cuma günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün belki de biraz daha fazla gerginlik hissettiğini fark edebilirsin. Kendini biraz daha sıkı, biraz daha gergin hissettiğin bir gün olabilir. Bunun nedeni, belki de içindeki mükemmeliyetçi ruhun sana biraz fazla baskı yapması olabilir. Kendine karşı olan bu yüksek beklentiler, bedenini kasıp sıkabilir, huzurunu bir nebze kaçırabilir.

İşte tam da bu yüzden derin nefes egzersizleri, bu gerginliği azaltmana yardımcı olabilir. Nefesini derin bir şekilde alıp vererek, bedenini gevşetmeye ve rahatlamaya çalış. Bu, hem bedenine hem de zihnine iyi gelecektir. Ayrıca gün sonunda sıcak bir duş almayı da düşünebilirsin. Sıcak suyun bedenindeki kasları gevşetme etkisi, gerginliğini azaltmana yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

