Sevgili Başak, bugün enerjin tavan yapmış durumda ve çalışkanlığınla tüm gözleri üzerine çekiyorsun. Elini attığın her işte, küçük detaylara bile gösterdiğin özen ve titizlik, sanki bir ressamın tuvaline dokunuşları gibi... Lakin unutma ki her zaman mükemmeliyetçi olmak, kusursuz bir eser yaratmak istemen, enerjini tüketebilir. Bazen 'yeterince iyi' de oldukça başarılıdır ve her zaman mükemmeliyetçi olmak yerine, kendi standartlarını belirlemek de önemlidir.

Günün ikinci yarısında ise belki de hiç beklemediğin bir görev değişikliği ya da beklenmedik bir talep ile karşılaşabilirsin. Bu durum ilk başta bir kriz gibi görünse de, senin çözüm üretme becerin ve pratik zekan herkesi etkileyecektir. Bu durum, senin ne kadar yetenekli ve esnek olduğunu bir kez daha kanıtlayacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…