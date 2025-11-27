onedio
Başak Burcu right-white
28 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Kasım Cuma günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzü seninle biraz oyun oynayabilir. Durağan Merkür, bel ve böbrek bölgende hassasiyet yaratabilir. Bu durum, seni daha hızlı yorabilir, özellikle de uzun saatler boyunca oturuyorsan veya su tüketimini ihmal ediyorsan. Ama endişelenme, çözüm aslında çok basit. 

Bol bol su içmek ve hafif esneme hareketleri yapmak, bu hassasiyeti azaltabilir ve enerjini yeniden dengeli bir seviyeye çıkarabilir. Unutma, bedeninle arandaki denge, hayatın her alanında daha iyi hissetmeni sağlar. Bu yüzden, bugün kendine biraz daha fazla özen göster ve sağlıklı seçimler yap. Kendini iyi hissetmek için kişisel alana ve kendine ayırdığın zamana da özen göster. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

