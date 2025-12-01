Sevgili Başak, bugün gökyüzünde Venüs ve Plüton'un oluşturduğu sekstil açı, aşk hayatında bazı sürprizlerin kapısını aralayabilir. Hani o geçmişte 'artık bitti' dediğin ve üzerine bir çiçek bile kondurmadığın bir ilişki var ya, işte tam da o yeniden gündem olabilir! Bir mesaj, belki bir bakış, belki de bir anı ile karşına çıkıyor o duyguları yeniden canlandırıyor...

Şimdi önünde iki yol var. Ya geçmişe dönüp o duyguları yeniden yaşayacaksın ya da onları bir kez daha geride bırakıp yeni bir sayfa açacaksın. Bizden sana bir öneri: En doğru kararı vermek için, duygusal anlamda sürprizlere açık ol ve kendine karşı ise dürüst ol. Unutma ki kalbinin sesini dinlemek, genellikle en doğru yolu gösterir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…