2024 SAG Ödül Törenine Katılan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Selena Gomez Arabesk Görünümüyle Olay Yarattı!
2024 SAG Ödül Törenine Katılan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Selena Gomez Arabesk Görünümüyle Olay Yarattı!
Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri (SAG Ödülleri) bu sene 30. törenini gerçekleştirerek sinema ve televizyon dalındaki ödülleri sahiplerine verdi. Geceye birçok ünlü katıldı, birbirinden şık görünümleriyle kırmızı halıda boy gösteren isimler dikkat çekti. O isimlerden birisi de her giydiği olay olan Selena Gomez'di. Detaylar içeriğimizde👇
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Dün gerçekleştirilen SAG Ödül töreninde birbirinden ünlü ismler hem televizyon hem de sinema dalında ödüllerine kavuştular.
Cillian Murphy'nin yine ve yeniden elinde ödülleriyle ayrıldığı gecede birçok dünyaca ünlü oyuncu boy gösterdi.
Önümüzdeki Oscar Ödüllerinin bir ön gösterimi niteliğindeki bu gecede daha önce "en iyi" ödüllerine kavuşmuş isimler başarılarının karşılığını bir kez daha aldı...
Televizyon kategorisinde The Bear ve popüler video oyunundan uyarlanan The Last of Us'ın en çok ödül kazanan yapımlar olduğu gecede ünlü birçok isim kırmızı halıda parladı.
Kırmızı halıda boy gösteren isimlerden birisi de ünlü şarkıcı Selena Gomez oldu.
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Only Murderers in the Building ile SAG ödülüne aday gösterilen şarkıcı ve oyuncu giydiği beyaz pullu elbiseyle dikkatleri üzerine çekti...
Gelin havası veren payetli Versace marka bir elbise giyerek arabesk bir görünüme ulaşan Gomez için yoğun ödül sezonu tüm hızıyla devam ediyor gibi gözüküyor...
Olduğundan yaşlı gösteren isim kıyafetiyle sosyal medyada oldukça fazla tepki çekti.
Gelin tepkilere birlikte bakalım👇
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