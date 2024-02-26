2024 SAG Ödül Törenine Katılan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Selena Gomez Arabesk Görünümüyle Olay Yarattı!

Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri (SAG Ödülleri) bu sene 30. törenini gerçekleştirerek sinema ve televizyon dalındaki ödülleri sahiplerine verdi. Geceye birçok ünlü katıldı, birbirinden şık görünümleriyle kırmızı halıda boy gösteren isimler dikkat çekti. O isimlerden birisi de her giydiği olay olan Selena Gomez'di. Detaylar içeriğimizde👇