Uzun Bir Aradan Sonra Sahneye Çıkan Ata Demirer'in Bilet Fiyatları Hem Cebinizi Hem Canınızı Sıkacak

Ata Demirer, Mart ayında Bostancı Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Ünlü komedyenin biletleri ise şimdiden satışa sunuldu. Tabii en ucuz kategoriler ise şimdiden tükendi. Peki Ata Demirer'i izlemek ne kadara mal oluyor?

Ata Demirer'in bilet fiyatları 1000 TL'den başlıyor. Sahneye yakınlaştıkça veya iyi bir görüşü olan koltukları seçtikçe ise bilet fiyatları katlanarak artıyor.

2 bin TL, 3 bin TL, 4 bin TL...