Uzun Bir Aradan Sonra Sahneye Çıkan Ata Demirer'in Bilet Fiyatları Hem Cebinizi Hem Canınızı Sıkacak
Uzun Bir Aradan Sonra Sahneye Çıkan Ata Demirer'in Bilet Fiyatları Hem Cebinizi Hem Canınızı Sıkacak
Ünlü komedyen Ata Demirer, son olarak Bursa Bülbülü filmiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Ünlü isim, uzun bir aranın ardından sahne almaya hazırlanıyor.
Ancak Ata Demirer'i sahnede izlemek, cüzdanınızın yanmasına sebep olabilir!
Kaynak: Temiz Magazin
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Ünlü komedyen Ata Demirer, son olarak kendi filmi Bursa Bülbülü'nde hem oyunculuğu hem de şarkıcılığıyla beğeni toplamıştı.
Magazin gündeminden de düşmeyen Ata Demirer, son olarak verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.
Ünlü isim şimdilerde ise yepyeni bir sahne gösterisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Temiz Magazin'in haberine göre Ata Demirer Gazinosu'nun bilet fiyatları cep yakacak boyutlara ulaştı.
Eğer Ata Demirer'i VIP bölümünden izlemek isterseniz, 6 bin TL'lik bir bilet satın almanız gerekiyor.
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