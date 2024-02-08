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Uzun Bir Aradan Sonra Sahneye Çıkan Ata Demirer'in Bilet Fiyatları Hem Cebinizi Hem Canınızı Sıkacak

Uzun Bir Aradan Sonra Sahneye Çıkan Ata Demirer'in Bilet Fiyatları Hem Cebinizi Hem Canınızı Sıkacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.02.2024 - 17:58

Ünlü komedyen Ata Demirer, son olarak Bursa Bülbülü filmiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Ünlü isim, uzun bir aranın ardından sahne almaya hazırlanıyor. 

Ancak Ata Demirer'i sahnede izlemek, cüzdanınızın yanmasına sebep olabilir!

Kaynak: Temiz Magazin

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Ünlü komedyen Ata Demirer, son olarak kendi filmi Bursa Bülbülü'nde hem oyunculuğu hem de şarkıcılığıyla beğeni toplamıştı.

Ünlü komedyen Ata Demirer, son olarak kendi filmi Bursa Bülbülü'nde hem oyunculuğu hem de şarkıcılığıyla beğeni toplamıştı.

Ata Demirer, son dönemlerin en sevilen isimlerinden bir tanesi. Haliyle kendisinin filmleri, yapımları, sahne şovları büyük bir merakla bekleniyor.

Magazin gündeminden de düşmeyen Ata Demirer, son olarak verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.

Magazin gündeminden de düşmeyen Ata Demirer, son olarak verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.

Son yıllarda verdiği kilolarla dikkat çeken ismin nasıl kilo verdiğine dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kimisi mide ameliyatı olduğunu söylerken kimisi de bağırsak ameliyatı olduğunu iddia etmişti.

Fakat Ata Demirer, herhangi bir operasyon geçirmediğini söyleyerek nasıl kilo verdiğini anlatmıştı;

Ünlü isim şimdilerde ise yepyeni bir sahne gösterisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ünlü isim şimdilerde ise yepyeni bir sahne gösterisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Son zamanlarda birçok ünlü ismin sahnelere geri döndüğünü öğrendik bildiğiniz üzere. Bu isimlerden bir tanesi de Ata Demirer oldu. 

Ata Demirer sahnelere ise bir döndü, pir döndü!

Temiz Magazin'in haberine göre Ata Demirer Gazinosu'nun bilet fiyatları cep yakacak boyutlara ulaştı.

Temiz Magazin'in haberine göre Ata Demirer Gazinosu'nun bilet fiyatları cep yakacak boyutlara ulaştı.

Ata Demirer, Mart ayında Bostancı Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Ünlü komedyenin biletleri ise şimdiden satışa sunuldu. Tabii en ucuz kategoriler ise şimdiden tükendi. Peki Ata Demirer'i izlemek ne kadara mal oluyor?

Ata Demirer'in bilet fiyatları 1000 TL'den başlıyor. Sahneye yakınlaştıkça veya iyi bir görüşü olan koltukları seçtikçe ise bilet fiyatları katlanarak artıyor. 

2 bin TL, 3 bin TL, 4 bin TL...

Eğer Ata Demirer'i VIP bölümünden izlemek isterseniz, 6 bin TL'lik bir bilet satın almanız gerekiyor.

Eğer Ata Demirer'i VIP bölümünden izlemek isterseniz, 6 bin TL'lik bir bilet satın almanız gerekiyor.

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