İddialı Kıyafetlerle Görmeye Alıştığımız Gülşen'in 8 Mart Kombini Aysel Gürel'e Benzetildi

Türkçe pop denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Gülşen magazin gündeminden düşmüyor. İddialı bulunun sahne kostümleriyle bir kesim tarafından eleştirilerin hedefi olan ünlü şarkıcı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen Beşiktaş'ın etkinliğine katıldı. Gülşen'in gecedeki gözlüklü kombini akıllara Aysel Gürel'i getirdi.