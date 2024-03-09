İddialı Kıyafetlerle Görmeye Alıştığımız Gülşen'in 8 Mart Kombini Aysel Gürel'e Benzetildi
İddialı Kıyafetlerle Görmeye Alıştığımız Gülşen'in 8 Mart Kombini Aysel Gürel'e Benzetildi
Türkçe pop denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Gülşen magazin gündeminden düşmüyor. İddialı bulunun sahne kostümleriyle bir kesim tarafından eleştirilerin hedefi olan ünlü şarkıcı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen Beşiktaş'ın etkinliğine katıldı. Gülşen'in gecedeki gözlüklü kombini akıllara Aysel Gürel'i getirdi.
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Uzun zamandır hayatımızda olan ve eski şarkılarını da hala ayıla bayıla dinlediğimiz Gülşen müzik listelerini de sallamaya devam ediyor.
Hız kesmeden devam ettirdiği konserlerindeki sahnede performansları, giydiği (belli bir kesim tarafından fazla cesur ve iddialı bulunan) kostümleriyle adından sıkça söz ettiriyor.
Güçlü sesiyle pek çok kişinin gönlüne taht kuran Gülşen ne giyse, ne dese, ne yapsa olay olan ünlülerden biri.
Epey farklı tarzlardaki kıyafetlerle görmeye alıştığımız Gülşen, son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Kadınlar Günü'nde anlamlı bir projeye imza attı. Resmi sayfada da "Kadınların spor ve hayata dair düşüncelerini geleceğe taşıyacak projemiz sayesinde, Türkiye'de ilk kez bir spor kulübü olarak, kadınların düşüncelerini, anılarını, tutkularını paylaşabileceği bir platform oluşturuyoruz." açıklamasına yer verildi.
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"Her Günümsün" adlı projenin etkinliğinde Gülşen ve Ömür Gedik'in de aralarında bulunduğu birçok değerli isme yer verildi.
Beşiktaş tarafından düzenlenen etkinlikteki konuşmacılardan bir tanesi olan Gülşen'in siyah-beyazlı kombini de çok konuşuldu.
Siyah kalın çerçeveli gözlüğü, pembe saçlarıyla gözleri üzerine çeken ünlü şarkıcının bu hali akıllara Aysel Gürel'i getirdi.
Müjde Ar'ın biricik annesi, söz yazarı, şair ve oyuncu olan Aysel Gürel'in ikonik gözlükleri ve renkli tarzını bilmeyen yoktur.
Hadi gelin, Gülşen'in Aysel Gürel'e benzetilen kombinine gelen yorumları görelim...👇
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