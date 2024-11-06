Son Aşkları Tuzu Biberi Oldu: Bakın Hangi İki Güzel Oyuncu Kötü Erkek Seçimleri Yüzünden Topa Tutuldu?
Son Aşkları Tuzu Biberi Oldu: Bakın Hangi İki Güzel Oyuncu Kötü Erkek Seçimleri Yüzünden Topa Tutuldu?
Geçtiğimiz aylarda başladıkları sürpriz aşklarla şaşırtan iki güzel kadın oyuncumuz tüm dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Hem beraber oldukları ünlü erkeklerin kabarık aşk geçmişi yüzünden hem de kendi seçimleriyle dillere düşen ikili X'te bir kullanıcının da ağına düştü. Beraber pozlarını bulan kullanıcı, 'Kimin erkek seçimi daha kötü yarışmasına katılıyorsun ama rakibin onlar' diyerek iki kadın oyuncuyu topa tuttu! Peki haklı mıydı?👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konuya hemencecik giriş yapmadan önce, ipucu vererek başlamak isteriz! Ünlü isimler arasında "yanlış erkek seçimleri" yüzünden topa tutulan birçok isim var elbette. Fakat özellikle bir ikili var ki, birkaç ay önce peş peşe başlayan yeni aşkları sebebiyle tabiri caizse yerden yere vuruldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anlayan çoktan anlamıştır ama Hafsanur Sancaktutan ve Hazal Subaşı'dan bahsediyoruz tabii!
Hafsanur Sancaktutan, "ortalıkta adam kalmadı" deyip tüm sektörü harcadıktan iki hafta sonra aşk geçmişi epey kabarık Kubilay Aka'yla aşk yaşadığını duyurmuştu hatırlarsanız.
Benzer bir şekilde, Hazal Subaşı da Demet Özdemir'le kısa süreli evlilivği e yıllar boyunca süregelen çapkınlık dedikodularıyla göze batan Oğuzhan Koç'la aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.
Yeni aşklarıyla zaten dillerde olan ikilinin bir partide beraber fotoğrafına denk gelen @altustoldumm adlı kullanıcı kendini tutamadı... İkilinin yan yana pozunu, "Kimin erkek seçimi daha kötü yarışmasına giriyorsun ama rakibin onlar" notuyla paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listeye eklenebilecek çoook isim var bizce ama hadi devamını siz getirin! Hafsanur ve Hazal'ın erkek seçimini kökten kötüleyebilir miyiz sizce? Artı, kimler eklenebilir bu listeye? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın