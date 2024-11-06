Son Aşkları Tuzu Biberi Oldu: Bakın Hangi İki Güzel Oyuncu Kötü Erkek Seçimleri Yüzünden Topa Tutuldu?

Geçtiğimiz aylarda başladıkları sürpriz aşklarla şaşırtan iki güzel kadın oyuncumuz tüm dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Hem beraber oldukları ünlü erkeklerin kabarık aşk geçmişi yüzünden hem de kendi seçimleriyle dillere düşen ikili X'te bir kullanıcının da ağına düştü. Beraber pozlarını bulan kullanıcı, 'Kimin erkek seçimi daha kötü yarışmasına katılıyorsun ama rakibin onlar' diyerek iki kadın oyuncuyu topa tuttu! Peki haklı mıydı?👇