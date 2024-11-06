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Sen Aşktan Ne Anlarsın: Icardi'yi Aldatan Wanda Nara Bakın Hangi Reality Show'un Sunucusu Olmuş?

Sen Aşktan Ne Anlarsın: Icardi'yi Aldatan Wanda Nara Bakın Hangi Reality Show'un Sunucusu Olmuş?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.11.2024 - 21:07

Icardi'yle yaşadığı gelgitli aşkla yıllardır gündemden düşmeyen fakat dün itibariyle 'yengelik' müessesinden ayrılan Wanda Nara, en son kocasını daha önce de aldattığı rapçi L-Gante'yle aşkını ilan etmişti. Canlı yayında kimsecikleri umursamadan öpüşen ikili, Icardi'nin yüzüğünü çıkarmasına sebep olmuş, ayrılığın da kesinleştiğini kanıtlamıştı. Yerinde duramayan Wanda Nara'nın Icardi'den sonraki projesi belli oldu. Hiç beklemediğimiz yerden gelen Wanda, Neftlix'in tartışmasız en iyi reality programlarından birinde sunucu oldu!

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'yle yaşadığı aşk sebebiyle uzunca bir süredir "yenge" diye seslendiğimiz Wanda Nara, dün gece itibariyle yengelik müessesine veda etti biliyorsunuz.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'yle yaşadığı aşk sebebiyle uzunca bir süredir "yenge" diye seslendiğimiz Wanda Nara, dün gece itibariyle yengelik müessesine veda etti biliyorsunuz.

Aylardır boşanma haberleriyle gündemde düşmeyen ikilinin sonunu beklendiği üzere Wanda getirdi. Icardi'yi daha önce de aldattığı L-Gante ile Cadılar Bayramı'nda yaklanan Wanda, canlı yayında öpüşerek aşkını ilan etti. Yetmedi, bir de mektup paylaştı Instagram hesabından.

Kaçıranlar için Wanda'nın Türkiye'de kendisini linçleyen kullanıcılara seslendiği ve Icardi'yi de gözden net çıkardığını belirttiği mesajdan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bir de merak eden vardır belki... 2000'li, evet yanlış duymadınız 2000'li rapçi L-Gante'yi de tanıtmıştık. Hayatımıza bir girdi pir girdi, Icardi'nin de canını fena sıktı malumunuz.

Bir de merak eden vardır belki... 2000'li, evet yanlış duymadınız 2000'li rapçi L-Gante'yi de tanıtmıştık. Hayatımıza bir girdi pir girdi, Icardi'nin de canını fena sıktı malumunuz.

L-Gante hakkındaki içeriğimize de buradan ulaşabilirsiniz:

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Hatta o kadar ki Love is Blind, Birleşik Krallık, Japonya, Brezilya, Meksika, Arabistan ve İsveç'te ayrıca çekiliyor ve bu ülkelerde de büyük rağbet görmeye devam ediyor.

Hatta o kadar ki Love is Blind, Birleşik Krallık, Japonya, Brezilya, Meksika, Arabistan ve İsveç'te ayrıca çekiliyor ve bu ülkelerde de büyük rağbet görmeye devam ediyor.

Şimdi hazırsanız, bu programla Wanda'nın alakasına geçiyoruz... Hepimize sürpriz oldu fakat Wanda Nara'nın Love is Blind Argentina'nın sunucusu olduğu ortaya çıktı.

Şimdi hazırsanız, bu programla Wanda'nın alakasına geçiyoruz... Hepimize sürpriz oldu fakat Wanda Nara'nın Love is Blind Argentina'nın sunucusu olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün yayına başlayan program şu anda Netflix'te mevcut... Wanda aşktan ne anlar orası muamma!

Geçtiğimiz gün yayına başlayan program şu anda Netflix'te mevcut... Wanda aşktan ne anlar orası muamma!

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