Sen Aşktan Ne Anlarsın: Icardi'yi Aldatan Wanda Nara Bakın Hangi Reality Show'un Sunucusu Olmuş?

Icardi'yle yaşadığı gelgitli aşkla yıllardır gündemden düşmeyen fakat dün itibariyle 'yengelik' müessesinden ayrılan Wanda Nara, en son kocasını daha önce de aldattığı rapçi L-Gante'yle aşkını ilan etmişti. Canlı yayında kimsecikleri umursamadan öpüşen ikili, Icardi'nin yüzüğünü çıkarmasına sebep olmuş, ayrılığın da kesinleştiğini kanıtlamıştı. Yerinde duramayan Wanda Nara'nın Icardi'den sonraki projesi belli oldu. Hiç beklemediğimiz yerden gelen Wanda, Neftlix'in tartışmasız en iyi reality programlarından birinde sunucu oldu!