Sen Aşktan Ne Anlarsın: Icardi'yi Aldatan Wanda Nara Bakın Hangi Reality Show'un Sunucusu Olmuş?
Sen Aşktan Ne Anlarsın: Icardi'yi Aldatan Wanda Nara Bakın Hangi Reality Show'un Sunucusu Olmuş?
Icardi'yle yaşadığı gelgitli aşkla yıllardır gündemden düşmeyen fakat dün itibariyle 'yengelik' müessesinden ayrılan Wanda Nara, en son kocasını daha önce de aldattığı rapçi L-Gante'yle aşkını ilan etmişti. Canlı yayında kimsecikleri umursamadan öpüşen ikili, Icardi'nin yüzüğünü çıkarmasına sebep olmuş, ayrılığın da kesinleştiğini kanıtlamıştı. Yerinde duramayan Wanda Nara'nın Icardi'den sonraki projesi belli oldu. Hiç beklemediğimiz yerden gelen Wanda, Neftlix'in tartışmasız en iyi reality programlarından birinde sunucu oldu!
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'yle yaşadığı aşk sebebiyle uzunca bir süredir "yenge" diye seslendiğimiz Wanda Nara, dün gece itibariyle yengelik müessesine veda etti biliyorsunuz.
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Bir de merak eden vardır belki... 2000'li, evet yanlış duymadınız 2000'li rapçi L-Gante'yi de tanıtmıştık. Hayatımıza bir girdi pir girdi, Icardi'nin de canını fena sıktı malumunuz.
Şimdi gelelim bugünün bomba haberine! Daha doğrusu hepimizin yeni fark ettiği ama gözümüzün önünde olan o bomba habere!
Netflix'te 7 sezondur karı koca Nick Lachey ve Vanessa Lachey tarafından sunulan reality programına mutlaka denk gelmişsinizdir!
Bekar kız ve erkek adayların birbirlerini hiç görmeden, yalnızca seslerini duyarak sohbet ettiği kapsüllerde gerçek aşkı bulmasının beklendiği program dünya genelinde milyonlarca izlenme alıyor.
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Hatta o kadar ki Love is Blind, Birleşik Krallık, Japonya, Brezilya, Meksika, Arabistan ve İsveç'te ayrıca çekiliyor ve bu ülkelerde de büyük rağbet görmeye devam ediyor.
Şimdi hazırsanız, bu programla Wanda'nın alakasına geçiyoruz... Hepimize sürpriz oldu fakat Wanda Nara'nın Love is Blind Argentina'nın sunucusu olduğu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz gün yayına başlayan program şu anda Netflix'te mevcut... Wanda aşktan ne anlar orası muamma!
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