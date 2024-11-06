Kocasını Hiç Yormuyormuş: Kaan Yıldırım'la İlk Bebeğini Bekleyen Pınar Deniz Hamileliğinin Detaylarını Anlattı

'Kaan yardımcı oluyor, bana her konuda yardımcı oluyor sağ olsun, zorlanmıyorum' diyerek devam etti. Muhabirin 'aşerip bir yere yolladığınız oldu mu?' sorusu karşısında ise 'Kaan'ı zorlamıyorum bunu merak ediyorsanız, Kaan'ı zorladığım bir durum yok' açıklamasında bulundu. 😂