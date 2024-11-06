Kocasını Hiç Yormuyormuş: Kaan Yıldırım'la İlk Bebeğini Bekleyen Pınar Deniz Hamileliğinin Detaylarını Anlattı
Kocasını Hiç Yormuyormuş: Kaan Yıldırım'la İlk Bebeğini Bekleyen Pınar Deniz Hamileliğinin Detaylarını Anlattı
17 Eylül'de Roma'da Kaan Yıldırım'a 'sonsuza dek evet' diyen Pınar Deniz, akabinde hamile olduğu iddialarını doğrulamıştı. Bir bebek bekleyen Pınar Deniz, geçtiğimiz dakikalarda Muhabir Online muhabirleri tarafından görüntülendi. Hamileliğin nasıl geçtiğine dair oldukça detaylı konuşan Pınar Deniz'in heyecanı yüzünden okunuyordu. Eşi Kaan Yıldırım'ı zorlamadığını söyleyen güzel oyuncu, bebeğini daha çok hissedebildiği döneme girdiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 17 Eylül'de ikiliyi "sahte" bulup iki ay bile biçmeyen herkese inat Roma'da sade bir nikahla evlendi biliyorsunuz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akabinde de çıkan bebek iddialarını kabul etti çiftimiz. Geçtiğimiz günlerde bebeklerinin erkek olduğunu bile öğrendik!
Şimdilerde aile olmanın heyecanıyla kavrulan ikili en son, Pınar Deniz'in doğum gününde Kaan Yıldırım'ın kendisine yaptığı jestle ve ikonik doğum günü pastasıyla gündeme oturmuştu hatırlarsanız.
Geçtiğimiz dakikalarda Muhabir Online muhabirleri tarafından görüntülenen Pınar Deniz, adettendir, şimdiye dek hamileliğinin nasıl geçtiğiyle ilgili tüm detayları anlattı.
"Güzel geçiyor süreç, biraz acı kısmı geçti tatlı kısmına geçti. Çocuğumu daha çok hisettiğim bir yerdeyim o yüzden mutluyum yani. Biz çok mutluyuz. Aşermiyorum, çok yemeye başladım ama sermiyorum. Dolabım değişti 1-2 ay öncesinden başlayarak, şu an hamilelik kıyafetlerine geçiş yapmış bulunmaktayım. Ama bundan da mutluyum, hayatımın bu evresinde bunu tattığım için" diyen Deniz, sözlerin;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın