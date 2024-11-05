Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci, Doğum Günü Gecesinde Çok Çabuk Sarhoş Olan Didem Soydan'ı Fena Harcadı!
Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci, Doğum Günü Gecesinde Çok Çabuk Sarhoş Olan Didem Soydan'ı Fena Harcadı!
Berrak Tüzünataç'ın kadim dostları Özge Özpirinçci ve Didem Soydan'la paylaştığı sarhoşluk testi videosu kahkaha attırdı! Bu hikayede yanan adaya erken veda eden Didem Soydan oldu 😂
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Hayatımıza girdiği günden beri hem oyunculuğu hem kendine has duru güzelliği hem de kusursuz fiziğiyle sık sık gündem olan Berrak Tüzünataç, inanamazsınız ama geçtiğimiz gün 40 yaşına bastı biliyorsunuz!
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40. yaşını yakın dostlarıyla ve kendisine yakışır şahane bir partiyle kutlayan Tüzünataç, 39. yaşındaki son gününde de sosyal medya hesabından geçmişten bugüne kariyerini gözler önüne seren bir video paylaşmıştı.
Tüzünataç'ın özel ve güzel 40. yaş gecesinde biricik dostu Özge Özpirinçci 👇
Ve diğer kıymetli dostu Didem Soydan da vardı elbette!👇
Bu üçlü bu sefer bir araya geldi ve aynı pozu gece 10'dan başlayarak sabah 10'a kadar vermeye çalıştı. Saatler ilerledikçe işler hepsi için zorlaştı ama Didem Soydan Özpirinçci ve Tüzünataç'a kıyasla adaya bir miktar erken veda etti! 🙈
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Videoyu, "Bir kadeh sana ne yapar abi?" notuyla paylaşan Tüzünataç, sarhoşluk testinde elenen Didem Soydan'ı da fena harcadı! 😂
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