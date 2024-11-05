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Liseli Aşığa Döndü: 15 Yaş Küçük Sevgilisi Osman Şahin ile Görüntülenince Kızaran Göksel Gülme Krizine Girdi!

Liseli Aşığa Döndü: 15 Yaş Küçük Sevgilisi Osman Şahin ile Görüntülenince Kızaran Göksel Gülme Krizine Girdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.11.2024 - 23:09

Muhabir Online muhabiri Akif Yaman tarafından görüntülenen Göksel ve kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Osman Şahin liseli aşıklar gibi kızarıp bozardı. Osman Şahin kenara çekilirken, Göksel'i gülme krizi tuttu!

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Yıllardır deli dolu, çıtı pıtı halleri ve kadife sesiyle dikkat çeken kıymetli şarkıcı Göksel, hem hız kesmeden devam ettiği konserleriyle hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Yıllardır deli dolu, çıtı pıtı halleri ve kadife sesiyle dikkat çeken kıymetli şarkıcı Göksel, hem hız kesmeden devam ettiği konserleriyle hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Belki biliyorsunuzdur, yıllardır kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Osman Şahin ile beraber kendisi!

Belki biliyorsunuzdur, yıllardır kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Osman Şahin ile beraber kendisi!

En son geçtiğimiz yıl, sessiz sedasız ayrılık kararı veren aşıklar yeniden birbirlerine bir şans tanımaya karar vermişti. Yaklaşık bir senedir keyiflerinin yerinde olduğunu bildiğimiz fakat çok da sık göremediğimiz Göksel ve Osman Şahin geçtiğimiz dakikalarda Afife oyununu izlemeye gitti.

En son geçtiğimiz yıl, sessiz sedasız ayrılık kararı veren aşıklar yeniden birbirlerine bir şans tanımaya karar vermişti. Yaklaşık bir senedir keyiflerinin yerinde olduğunu bildiğimiz fakat çok da sık göremediğimiz Göksel ve Osman Şahin geçtiğimiz dakikalarda Afife oyununu izlemeye gitti.

Muhabir Online muhabiri Akif Yaman tarafından görüntülenen ikili, kameraları görünce kızardı! Hatta o kadar ki Göksel'i liseli aşıklar misali bir gülme tuttu! 😂❤️

Muhabir Online muhabiri Akif Yaman tarafından görüntülenen ikili, kameraları görünce kızardı! Hatta o kadar ki Göksel'i liseli aşıklar misali bir gülme tuttu! 😂❤️

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