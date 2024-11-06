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Gördüklerinizi Silmek İsteyeceksiniz: Kıvanç Tatlıtuğ'dan Acun Ilıcalı'ya Ünlülerin Hem Cüce Hem Şişko Halleri

Gördüklerinizi Silmek İsteyeceksiniz: Kıvanç Tatlıtuğ'dan Acun Ilıcalı'ya Ünlülerin Hem Cüce Hem Şişko Halleri

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.11.2024 - 19:39

Yapay zeka hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz! Artık hayal bile edemeyeceğimiz durumları yapay zeka sayesinde sanki gerçekmiş gibi görebiliyoruz. Bugüne dek de vefat etmiş efsane isimlerin modern şarkıları söylemesinden tutun, ünlüleri farklı mesleklerle, farklı form ve biçimlerde birçok kez gördük. Fakat bize güvenin, bu seferki farklı!

@shopolojim adlı Instagram hesabı, photoshop kullanarak Tatlıtuğ'dan Ilıcalı'ya çok popüler 8 ünlü erkek ismin hem cüce hem şişko halini gözler önüne serdi... Bizim için bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hazırsanız başlayalım! 'Gördüklerimi sil' damlanızı yakınınızda tutmanızı öneriyoruz 😂

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Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ

Oktay Kaynarca

Oktay Kaynarca

Çağatay Ulusoy

Çağatay Ulusoy

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı

Burak Özçivit

Burak Özçivit
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Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu

Aras Bulut İynemli

Aras Bulut İynemli

Murat Boz

Murat Boz

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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youjo.senky

hepsi çok tatlı.bizim buralarda Kıvanç in hem şişko hm kısa boylu su var