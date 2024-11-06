Gördüklerinizi Silmek İsteyeceksiniz: Kıvanç Tatlıtuğ'dan Acun Ilıcalı'ya Ünlülerin Hem Cüce Hem Şişko Halleri
Gördüklerinizi Silmek İsteyeceksiniz: Kıvanç Tatlıtuğ'dan Acun Ilıcalı'ya Ünlülerin Hem Cüce Hem Şişko Halleri
Yapay zeka hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz! Artık hayal bile edemeyeceğimiz durumları yapay zeka sayesinde sanki gerçekmiş gibi görebiliyoruz. Bugüne dek de vefat etmiş efsane isimlerin modern şarkıları söylemesinden tutun, ünlüleri farklı mesleklerle, farklı form ve biçimlerde birçok kez gördük. Fakat bize güvenin, bu seferki farklı!
@shopolojim adlı Instagram hesabı, photoshop kullanarak Tatlıtuğ'dan Ilıcalı'ya çok popüler 8 ünlü erkek ismin hem cüce hem şişko halini gözler önüne serdi... Bizim için bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hazırsanız başlayalım! 'Gördüklerimi sil' damlanızı yakınınızda tutmanızı öneriyoruz 😂
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Kıvanç Tatlıtuğ
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Oktay Kaynarca
Çağatay Ulusoy
Acun Ilıcalı
Burak Özçivit
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Kenan İmirzalıoğlu
Aras Bulut İynemli
Murat Boz
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hepsi çok tatlı.bizim buralarda Kıvanç in hem şişko hm kısa boylu su var