Kim Daha İyi Taşımış? Aynı Kombini Seçen Hazal Subaşı ve Damla Sönmez Tartışma Yarattı!
Kim Daha İyi Taşımış? Aynı Kombini Seçen Hazal Subaşı ve Damla Sönmez Tartışma Yarattı!
İlk ve Son'un ikinci sezonunun başrolü, yakında Sahipsizler dizisi ile izleyeceğimiz Hazal Subaşı ile şimdilerde Kötü Kan dizisinde rol alan Damla Sönmez pişti oldu. Siyahlara bürünmeye karar verip, birbirlerinden habersiz aynı kombini seçen güzellerin piştisi sosyal medyayı resmen ikiye böldü. Damla Sönmez, kombini ceket ve kısa botlarla tamamlarken, Hazal Subaşı uzun çizme giymeyi tercih etti.
Sözü size bırakalım dedik, sizce kim daha güzel taşımış bu elbiseyi?
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İlk ve Son'un ikinci sezonunun başrolü, birkaç gün sonra başlayacak dizi Sahipsizler'de izleyeceğimiz güzel oyuncu Hazal Subaşı ile 👇
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Hayatımıza "Güllerin Savaşı"yla girip şimdilerde de Kötü Kan dizisinde "Nazan" karakterine hayat veren Damla Sönmez, geçtiğimiz gün pişti oldu!
Sosyal medyanın konuştuğu piştiyi bir de size soralım dedik! Sizce aynı kombini tercih eden güzellerimizden hangisi daha iyi taşımış elbiseyi?
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