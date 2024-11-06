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Boşanma Dedikodularını Örtbas Etmek İçin Elinden Geleni Yapan Dilan ve Engin Polat Bu Sefer de "Cıstak"ladı

Boşanma Dedikodularını Örtbas Etmek İçin Elinden Geleni Yapan Dilan ve Engin Polat Bu Sefer de "Cıstak"ladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.11.2024 - 22:13

19 Ağustos'ta cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyadan uzak kalmayı başaramayan Dilan Polat'ın paylaşımlarında biricik Engin'inin soğuk tavırları dikkat çekmişti. 'Aranız mı bozuk?' sorularının üstesinden gelen Polatlar hakkında bir magazin programında ortaya atılan tarihli 'boşanma' iddiası ise ortalığı daha çok karıştırmıştı. Dedikodular çıktığından beri 'her şey yolunda' mesajı vermek için elinden geleni ardına koymayan Dilan Polat, bu sefer de Engin Polat'la 'Cıstak' şarkısında dans ettiği bir video paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları sinirlerine hakim olamadı...

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Dilan Polat'ın 9.5 ay süren cezaevi serüveni 19 Ağustos'ta sona erdi, hemen arkasından Engin'ine kavuştu. Başta sosyal medya kullanmayacaklarını iddia eden çiftin "detoksu" ise kısa sürdü.

Dilan Polat'ın 9.5 ay süren cezaevi serüveni 19 Ağustos'ta sona erdi, hemen arkasından Engin'ine kavuştu. Başta sosyal medya kullanmayacaklarını iddia eden çiftin "detoksu" ise kısa sürdü.

Hatta "kısa sürdü" ne kelime! Hayatlarına hiçbir şey yaşanmamışçasına devam eden Dilan Polat, yine ve yeniden günde 40-50'den fazla olacak şekilde karınca modundaki hikayeleriyle tüm gözleri üzerine toplamayı başardı.

Hatta "kısa sürdü" ne kelime! Hayatlarına hiçbir şey yaşanmamışçasına devam eden Dilan Polat, yine ve yeniden günde 40-50'den fazla olacak şekilde karınca modundaki hikayeleriyle tüm gözleri üzerine toplamayı başardı.

Elinden düşürmediği telefonuyla her anını çeken Dilan Polat'ın hikayelerinde kendisine tepki gösteren ve bir miktar da soğuk davranan Engin Polat fark edilince "boşanma" dedikoduları kol gezmeye başlamıştı.

Elinden düşürmediği telefonuyla her anını çeken Dilan Polat'ın hikayelerinde kendisine tepki gösteren ve bir miktar da soğuk davranan Engin Polat fark edilince "boşanma" dedikoduları kol gezmeye başlamıştı.

O günden sonra aralarında bir sorun olmadığını kanıtlamak üzere birçok "aşk" pozu paylaşan Dilan Polat'ın tadı en son bir magazin programındaki tarihli "boşanıyorlar" iddiasıyla kaçmıştı.

O günden sonra aralarında bir sorun olmadığını kanıtlamak üzere birçok "aşk" pozu paylaşan Dilan Polat'ın tadı en son bir magazin programındaki tarihli "boşanıyorlar" iddiasıyla kaçmıştı.

Kendinden epey emin konuşan magazin ekibinin iddiaları sonrası sessiz kalmayan Dilan Polat, "Söyleyin de o tarihte orada olalım" diyerek sunucularla dalga geçmişti. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bugün beraber 19. senelerini kutlayan Dilan ve Engin Polat, bu sefer de "her şey yolunda" mesajı vermek amacıyla çektikleri dans videosuyla gündeme oturdu.

Bugün beraber 19. senelerini kutlayan Dilan ve Engin Polat, bu sefer de "her şey yolunda" mesajı vermek amacıyla çektikleri dans videosuyla gündeme oturdu.

Era7capone, Batuflex, Narco'nun 'Cıstak' isimli şarkısıyla dans eden Engin ve Dilan, sosyal medya kullanıcılarının sinirine fena dokundu. 👇

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