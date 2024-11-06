Boşanma Dedikodularını Örtbas Etmek İçin Elinden Geleni Yapan Dilan ve Engin Polat Bu Sefer de "Cıstak"ladı

19 Ağustos'ta cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyadan uzak kalmayı başaramayan Dilan Polat'ın paylaşımlarında biricik Engin'inin soğuk tavırları dikkat çekmişti. 'Aranız mı bozuk?' sorularının üstesinden gelen Polatlar hakkında bir magazin programında ortaya atılan tarihli 'boşanma' iddiası ise ortalığı daha çok karıştırmıştı. Dedikodular çıktığından beri 'her şey yolunda' mesajı vermek için elinden geleni ardına koymayan Dilan Polat, bu sefer de Engin Polat'la 'Cıstak' şarkısında dans ettiği bir video paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları sinirlerine hakim olamadı...