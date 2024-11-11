Müdahale Etti: Aşk Sorularından Rahatsız Olan Evrim Alasya'yı Kurtaran Kerem Alışık'tan Özlü Sözler!

Taze aşıklar Evrim Alasya ve Kerem Alışık, Paris tatili dönüşünde Muhabir Online muhabirleri tarafından havaalanında görüntülendi. Birlikte görüntü verseler de yaşadıkları ilişki hakkında konuşmaktan rahatsız olan Evrim Alasya, muhabirler tarafından görüntülenmekten yine hoşlanmadı. Bu sefer yalnız olmayan Alasya'nın imdadına biricik sevgilisi yetişti. Muhabirlere özlü sözler döktürüp konuyu kapatan Kerem Alışık şaşırtmadı.