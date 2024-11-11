Müdahale Etti: Aşk Sorularından Rahatsız Olan Evrim Alasya'yı Kurtaran Kerem Alışık'tan Özlü Sözler!
Müdahale Etti: Aşk Sorularından Rahatsız Olan Evrim Alasya'yı Kurtaran Kerem Alışık'tan Özlü Sözler!
Taze aşıklar Evrim Alasya ve Kerem Alışık, Paris tatili dönüşünde Muhabir Online muhabirleri tarafından havaalanında görüntülendi. Birlikte görüntü verseler de yaşadıkları ilişki hakkında konuşmaktan rahatsız olan Evrim Alasya, muhabirler tarafından görüntülenmekten yine hoşlanmadı. Bu sefer yalnız olmayan Alasya'nın imdadına biricik sevgilisi yetişti. Muhabirlere özlü sözler döktürüp konuyu kapatan Kerem Alışık şaşırtmadı.
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Yıl bitmeden hiçbirimizin tahmin dahi etmediği bir aşk başladı biliyorsunuz. “Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununda beraber rol alan Evrim Alasya ve Kerem Alışık'ın birbirlerine karşı koyamadığı ve yepyeni bir aşka yelken açtığı dedikodusu kısa süre içerisinde doğrulandı.
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Birkaç kez beraber görüntülenen fakat her seferinde sessiz kalmayı tercih eden ikiliden Evrim Alasya, en son geçtiğimiz haftalarda yalnız görüntülendiğinde aşk sorularından epey bir rahatsız olmuştu.
Londra'dan sonra Paris'in tozunu attıran Evrim Alasya ve Kerem Alışık, geçtiğimiz gece Muhabir Online muhabirleri tarafından havaalanında görüntülendi.
Yorgun görünen ikili muhabirlerin "İlişkiniz hayırlı olsun, bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt vermemeyi tercih etti. Geçen hafta Alasya'nın gösterdiği tepki hatırlanıp "Evrim Hanım, neden konuşma gereği duymuyorsunuz?" sorusu sorulduğunda ise devreye biricik sevgilisi Kerem Alışık girdi...
Alasya'yı içinde bulunmaktan hoşlanmadığı durumdan bir çırpıda kurtaran Alışık, özlü sözlerle konuyu kapattı. "Biz çok gürültülü susuyoruz. Sustuğumuz yerlerden tanırsınız, fazlasını konuşmaya gerek yok, her şey göründüğü gibi ortada" dedi.
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