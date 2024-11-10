Wanda Nara'nın Icardi'nin Mesajını İfşaladıktan Sonra L-Gante'yle Yaptığı Paylaşım Icardi Fanlarını Kızdırdı!

Wanda Nara ve Icardi arasındaki ilişki artık herkesin diline düştü. Aslında biten bir ilişkiden bahsediyoruz ama ikili öyle tavırlar sergiliyor ve her gün yeniden Wanda ve Icardi'ye maruz kalıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Icardi'nin birkaç ay sahalardan uzak kalmasına sebep olacak ciddiyetteki sakatlığının ardından da yine benzer şeyler yaşandı. L-Gante ile yeni bir aşka yelken açtığını bildiğimiz Wanda, önce Icardi'nin mesajlarını ifşaladı, sonra L-Gante'yle yaptığı paylaşımlarla 'Icardi'yi itibarsızlaştırmaya mı çalışıyor?' diye düşündürdü.