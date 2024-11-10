Wanda Nara'nın Icardi'nin Mesajını İfşaladıktan Sonra L-Gante'yle Yaptığı Paylaşım Icardi Fanlarını Kızdırdı!
Wanda Nara'nın Icardi'nin Mesajını İfşaladıktan Sonra L-Gante'yle Yaptığı Paylaşım Icardi Fanlarını Kızdırdı!
Wanda Nara ve Icardi arasındaki ilişki artık herkesin diline düştü. Aslında biten bir ilişkiden bahsediyoruz ama ikili öyle tavırlar sergiliyor ve her gün yeniden Wanda ve Icardi'ye maruz kalıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Icardi'nin birkaç ay sahalardan uzak kalmasına sebep olacak ciddiyetteki sakatlığının ardından da yine benzer şeyler yaşandı. L-Gante ile yeni bir aşka yelken açtığını bildiğimiz Wanda, önce Icardi'nin mesajlarını ifşaladı, sonra L-Gante'yle yaptığı paylaşımlarla 'Icardi'yi itibarsızlaştırmaya mı çalışıyor?' diye düşündürdü.
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Ayrılıyorlar mı barışıyorlar mı bir türlü anlayamadığımız Wanda Nara ve Icardi ilişkisi, son olarak Wanda'nın L-Gante ile ilişkisini duyurmasıyla nihayete erdi diye düşündürmüştü.
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2022'de Wanda Nara ile L-Gante arasında bir yasak aşk yaşanmış, bu aşkı da yüce gönüllü Icardi affetmişti.
Ancak şimdilerde sarsıntıda olan ve boşanacakları söylenen Icardi ve Wanda Nara çiftinin arasına yine L-Gante girmiş ve Wanda'yla aşklarını cümle aleme duyurmuşlardı.
Tüm bunlar yaşanırken geçtiğimiz hafta Icardi ciddi bir sakatlık geçirmiş, menisküsü yırtılmış ve çapraz bağları kopmuştu. Bu sebeple sahalardan birkaç ay uzak kalacağı da açıklanmıştı.
Bu durum Wanda Nara'nın umurunda bile olmamış ve sevgilisiyle paylaşımlarını sürdürmüştü. Tabii taraftar da fena kızmış ve Wanda'ya "duygusuz" yorumları yağmıştı.
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Tüm bunların ardından da Wanda Nara, Icardi'ye attığı ve ondan gelen mesajı ifşaladı.
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Bir de bu mesajların üstüne sevgilisiyle sarmaş dolaş paylaşımlar yapmazlar mı... Tüm bu yaşananlar Wanda'nın Icardi'yi itibarsızlaştırmaya çalışmasına yoruldu.
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