Aşk Koktu Buralar: Aslı Enver'in Mükemmel Kocayı Nihayet Bulup Evlenişinin İkinci Yıl Dönümünü Kutluyoruz!

Duru güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla senelerdir çok beğenilen Aslı Enver, biricik kocasıyla ikinci evlilik yıl dönümünü yeni pozlarla kutladı. Son zamanlarda dünya güzeli kızı Elay ve kocasına duyduğu büyük aşkla gündeme gelen Aslı Enver, yıl dönümü paylaşımıyla duygulandırdı. Bugüne dek hayatına giren kimsecikleri yakıştıramadığımız Aslı Enver'in mükemmel kocayı bulup mükemmel yuvayı kuruşunun ikinci yıl dönümünü biz de kutlayalım dedik! Aman nazarlar değmesin, çok ama çok güzelsiniz! 🧿