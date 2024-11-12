Aşk Koktu Buralar: Aslı Enver'in Mükemmel Kocayı Nihayet Bulup Evlenişinin İkinci Yıl Dönümünü Kutluyoruz!
Aşk Koktu Buralar: Aslı Enver'in Mükemmel Kocayı Nihayet Bulup Evlenişinin İkinci Yıl Dönümünü Kutluyoruz!
Duru güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla senelerdir çok beğenilen Aslı Enver, biricik kocasıyla ikinci evlilik yıl dönümünü yeni pozlarla kutladı. Son zamanlarda dünya güzeli kızı Elay ve kocasına duyduğu büyük aşkla gündeme gelen Aslı Enver, yıl dönümü paylaşımıyla duygulandırdı. Bugüne dek hayatına giren kimsecikleri yakıştıramadığımız Aslı Enver'in mükemmel kocayı bulup mükemmel yuvayı kuruşunun ikinci yıl dönümünü biz de kutlayalım dedik! Aman nazarlar değmesin, çok ama çok güzelsiniz! 🧿
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Hayatımıza masum bakışları ve duru güzelliğiyle, gencecik bir kızken Kavak Yelleri'nin Mine'si olarak giren Aslı Enver, o günden beri büyülemeye devam ediyor biliyorsunuz.
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Güzelliğinden gram eksilmeyen Aslı Enver, meslektaşlarının aksine doğallığını koruyor ve aralarında ışıl ışıl parlamaya da devam ediyor.
E bu kadar beğenilince elbette sadece oyunculuğu ve güzelliğiyle konuşulmuyor kendisi. Yıllardır özel hayatını da konuşuyoruz. Şimdi o eski mevzuları hiç açmıyoruz çünkü bir zamanlar kalbi kırılan hepimize de "Ah be" dedirten güzel ve samimi oyuncumuzun hayatı iki sene önce değişmiş durumda!
Mutlaka biliyorsunuzdur, Aslı Enver geçtiğimiz senelerde aradığı aşkı nihayet Berkin Gökbudak'ta buldu!
2022'de evlenen aşıklar, aynı senenin temmuz ayında dünyalar güzeli kızları Elay'a kavuştu. Aslı Enver de hayalini kurduğunu bildiğimiz sıcacık aileye!
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Elay hepimizin aklını aldı, annesinin ve babasının karışımı olan güzel kızın her pozuna ayrı bittik. Fakat asıl mesele o evde ne kadar mutlu gözüktüğüydü! Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın 32 diş gülüşleri resmen magazin tarihine yüzyılın çifti olarak geçmelerine sebep oldu.
Az önce de ikinci yıl dönümlerini kutladılar! Yine kahkahaları bol, keyifleri pek yerindeydi!
Biz de Aslı Enver'in mükemmel kocayı bulup mükemmel yuvaya kavuşmasının ikinci yıl dönümünü kutlayalım dedik❤️ O kadar güzelsiniz ki size nazar değmesin o bize yeter!
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