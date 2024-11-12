19 Yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'un Abartılı Makyajı ve Rüküşlükte Dünya Markası Kombini Göze Fena Battı
19 Yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'un Abartılı Makyajı ve Rüküşlükte Dünya Markası Kombini Göze Fena Battı
Geçtiğimiz gün Bazaar Women of The Year ödül törenine katılan 19 yaşındaki parlayan oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, kombin seçimi ve makyajıyla sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. Oldukça rüküş bir elbise giyen ve abartılı bir makyaj yaptıran Su Burcu Yazgı Coşkun'un kendini büyük gösterme çabası içinde olduğu ve bu çabadan da derhal çıkması gerektiği savunuldu! Bakalım siz ne düşüneceksiniz?
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Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle hayatımıza giren ve o günden beri de oyunculuk performansı ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Su Burcu Yazgı Coşkun son zamanlarda oldukça popüler biliyorsunuz.
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Kardeşlerim dizisindeki performansının ardından adından sık sık söz ettirip dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu şimdilerde Bir Gece Masalı'nda rol alıyor.
Oyunculuğu beğenilse de partneri Burak Deniz'le arasındaki uçurum yaş farkı seyirciler tarafından absürt bulunuyor ve onaylanmıyor da...
Fakat bugün konumuz farklı! Yakında düzenlenecek Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar ödülü alacağı kesinleşen Su Burcu Yazgı Coşkun, geçtiğimiz gün de Harper's Bazaar dergisinin ödül töreninde "Yılın Yükselen Yıldızı" ödülünü aldı.
Başarıları daim olsun inşallah yolu çok açık olsun elbette de Su Burcu Yazgı Coşkun'un ödül töreni için seçtiği kombin ve abartılı makyajı sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça "fazla" bulundu.
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19 yaşındaki gencecik güzel oyuncumuzun kendini büyük gösterme çabası içine girdiği düşünüldü, e hal böyle olunca dillere de düştü...
Buyurun kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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