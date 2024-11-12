19 Yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'un Abartılı Makyajı ve Rüküşlükte Dünya Markası Kombini Göze Fena Battı

Geçtiğimiz gün Bazaar Women of The Year ödül törenine katılan 19 yaşındaki parlayan oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, kombin seçimi ve makyajıyla sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. Oldukça rüküş bir elbise giyen ve abartılı bir makyaj yaptıran Su Burcu Yazgı Coşkun'un kendini büyük gösterme çabası içinde olduğu ve bu çabadan da derhal çıkması gerektiği savunuldu! Bakalım siz ne düşüneceksiniz?