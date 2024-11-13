Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Ev Hapsi Kararı Verilen Serdar Ortaç Instagram Hesabını Kapattı!

Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın Instagram hesabına ulaşılamamaya başladı. Serdar Ortaç'ın kendi isteğiyle kapattığı hesabına, soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen İbrahim Yılmaz ve Batuhan Karadeniz'den etkilenerek mi yoksa detoksa girmek için mi veda ettiği merak konusu oldu.