Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Ev Hapsi Kararı Verilen Serdar Ortaç Instagram Hesabını Kapattı!
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Ev Hapsi Kararı Verilen Serdar Ortaç Instagram Hesabını Kapattı!
Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın Instagram hesabına ulaşılamamaya başladı. Serdar Ortaç'ın kendi isteğiyle kapattığı hesabına, soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen İbrahim Yılmaz ve Batuhan Karadeniz'den etkilenerek mi yoksa detoksa girmek için mi veda ettiği merak konusu oldu.
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Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil'le beraber yer aldıkları yasa dışı bahis site reklamı sebebiyle, asa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan hakkında soruşturma başlatılan Serdar Ortaç gözaltına alınmıştı.
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Kapısına gelen polisleri duymayan ve kapıyı 30 dakika sonra açan Serdar Ortaç, bir süre sonra "Yasa dışı bahse teşvik" suçlamasıyla gözaltına alınabilmiş ve hakkında ev hapsi kararı verilmişti.
Savcılığa verdiği ifade de, "Ben, kumardan mevcut durumda nefret etmekteyim. Ne kadar kötü bir bağımlılık olduğunu biliyorum. Yani, demem o ki, bu derece mağdur birisi olarak bilinçli ve isteyerek herhangi bir yasa dışı bahis, kumar organizasyonuna ya da teşvik edici hususlara imkan tanımayacağım anlaşılmalıdır. Farkında olmadan ve istemeden topluma kötü örnek olduysam özür dilerim. Binlerce kez özür dilerim" sözlerine yer vermişti.
Haklarında başlatılan soruşturma sürerken hali hazırda ev hapsinde olan Serdar Ortaç, geçtiğimiz saatlerde radikal bir karar aldı.
Son zamanlarda pek bir aktif kullandığı Instagram hesabını kapattı ve sosyal medyaya bir nevi veda etti.
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Geçtiğimiz saatlerde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen 23 kişiden biri olan eski futbolcu Batuhan Karadeniz 👇
Ve operasyonda tutuklanan 18 milyon takipçili sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın Instagram hesaplarına erişim engeli kararı çıkmıştı.
Serdar Ortaç'ın sosyal medya detoksu için mi yoksa erişim engeli gelme olasılığı sebebiyle mi böyle bir karar aldığı muamma. Bir süre kendisini sosyal mecralarda göremeyeceğiz gibi duruyor.
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