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Ne Anlattığını Kendi de Anlamadı: Kerem Alışık'tan Evrim Alasya'yla Uyguladıkları "Susarak Konuşmanın" Tarifi!
Geçtiğimiz haftalarda patlayan Evrim Alasya ve Kerem Alışık'ın aşk bombası magazini fena çalkaladı biliyorsunuz. Beraber görüntü vermekten çekinmeyen ve aşkı saklamayan ikiliden özellikle Evrim Alasya magazine konu almaktan çok rahatsız oldu. Muhabirleri önce yüz yüze sonra X'te bozan Alasya'nın imdadına Kerem Alışık yetişmiş ve hepimizi 'susarak konuşma' konseptiyle tanıştırmıştı. Geçtiğimiz saatlerde @muhabironline'dan Akif Yaman'ın görüntülediği Kerem Alışık 'susarak konuşma' meselesinin derinlerine inmeye karar verdi ve bunun bir felsefe olduğunu söyleme girişiminde bulundu. Ne dediğini kendisinin de anlamadığına inandığımız Kerem Alışık, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
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