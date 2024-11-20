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Ne Anlattığını Kendi de Anlamadı: Kerem Alışık'tan Evrim Alasya'yla Uyguladıkları "Susarak Konuşmanın" Tarifi!

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Ne Anlattığını Kendi de Anlamadı: Kerem Alışık'tan Evrim Alasya'yla Uyguladıkları "Susarak Konuşmanın" Tarifi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.11.2024 - 19:17

Geçtiğimiz haftalarda patlayan Evrim Alasya ve Kerem Alışık'ın aşk bombası magazini fena çalkaladı biliyorsunuz. Beraber görüntü vermekten çekinmeyen ve aşkı saklamayan ikiliden özellikle Evrim Alasya magazine konu almaktan çok rahatsız oldu. Muhabirleri önce yüz yüze sonra X'te bozan Alasya'nın imdadına Kerem Alışık yetişmiş ve hepimizi 'susarak konuşma' konseptiyle tanıştırmıştı. Geçtiğimiz saatlerde @muhabironline'dan Akif Yaman'ın görüntülediği Kerem Alışık 'susarak konuşma' meselesinin derinlerine inmeye karar verdi ve bunun bir felsefe olduğunu söyleme girişiminde bulundu. Ne dediğini kendisinin de anlamadığına inandığımız Kerem Alışık, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.

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Hiç beklemiyorduk hatta 40 yıl düşünsek aklımıza da gelmezdi ama yıl bitmeden bomba bir aşk iddiası dönmeye başladı biliyorsunuz. “Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununda beraber rol alan Evrim Alasya ve Kerem Alışık'ın gönlünü birbirine kaptırdığı dedikodusu oldukça hızlı ve sağlam bir şekilde giriş yaptı magazin dünyasına.

Hiç beklemiyorduk hatta 40 yıl düşünsek aklımıza da gelmezdi ama yıl bitmeden bomba bir aşk iddiası dönmeye başladı biliyorsunuz. “Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununda beraber rol alan Evrim Alasya ve Kerem Alışık'ın gönlünü birbirine kaptırdığı dedikodusu oldukça hızlı ve sağlam bir şekilde giriş yaptı magazin dünyasına.

Çıkıp da "evet aşk yaşıyoruz" demediler ama birden çok kez beraber, el ele görüntülendiler ve hepimiz mesajı aldık.

Çıkıp da "evet aşk yaşıyoruz" demediler ama birden çok kez beraber, el ele görüntülendiler ve hepimiz mesajı aldık.

E adettendir, yeni aşk varsa muhabirler durmaz biliyorsunuz. Hele ki çift her yere beraber gidip geliyor ve görüntü vermekten çekinmiyorsa, merak edilir, normaldir. Evrim Alasya hoşlanmadı bu ilgiden. Muhabirleri de bir güzel tersledi hem yüz yüze hem de X hesabından.

E adettendir, yeni aşk varsa muhabirler durmaz biliyorsunuz. Hele ki çift her yere beraber gidip geliyor ve görüntü vermekten çekinmiyorsa, merak edilir, normaldir. Evrim Alasya hoşlanmadı bu ilgiden. Muhabirleri de bir güzel tersledi hem yüz yüze hem de X hesabından.

Evrim Alasya'nın çıkışını kaçırdıysanız, detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu hadiseden sonra çiftimiz yine bir tatil dönüşü havaalanında görüntülendi. Evrim Alasya'nın ağzını bıçak açmadı ama Kerem Alışık kendince durumu kurtarıp kapama girişiminde bulundu. "Biz çok gürültülü susuyoruz. Sustuğumuz yerlerden tanırsınız, fazlasını konuşmaya gerek yok" demişti.

Bu hadiseden sonra çiftimiz yine bir tatil dönüşü havaalanında görüntülendi. Evrim Alasya'nın ağzını bıçak açmadı ama Kerem Alışık kendince durumu kurtarıp kapama girişiminde bulundu. "Biz çok gürültülü susuyoruz. Sustuğumuz yerlerden tanırsınız, fazlasını konuşmaya gerek yok" demişti.

O açıklamanın detayları da bu içeriğimizde:

Geçtiğimiz saatlerde @muhabironline muhabiri Akif Yaman tarafından görüntülenen Kerem Alışık'a tabii ki Evrim Alasya'yla aşkı yeniden soruldu. Bu sefer "susarak konuşma" konseptinin derinine inmeye karar veren Kerem Alışık, bunun bir felsefe olduğunu söyledi. Uzun uzun da anlattı ama kendisinin de ne anlattığını anladığını sanmıyoruz açıkçası.

Geçtiğimiz saatlerde @muhabironline muhabiri Akif Yaman tarafından görüntülenen Kerem Alışık'a tabii ki Evrim Alasya'yla aşkı yeniden soruldu. Bu sefer "susarak konuşma" konseptinin derinine inmeye karar veren Kerem Alışık, bunun bir felsefe olduğunu söyledi. Uzun uzun da anlattı ama kendisinin de ne anlattığını anladığını sanmıyoruz açıkçası.

Buyurun, önce biricik aşkı Evrim Alasya'nın isteğini yerine getireyim derken bir güzel beyin yakan Kerem Alışık'ın 'susarak konuşma' tarifine bir bakalım...👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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