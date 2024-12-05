"Hangi Oyunculukla?" IMDb Starmetre'da Dünyada 180. Türkiye'de Birinci Sıraya Yerleşen Hande Erçel Tepki Çekti
"Hangi Oyunculukla?" IMDb Starmetre'da Dünyada 180. Türkiye'de Birinci Sıraya Yerleşen Hande Erçel Tepki Çekti
Yaklaşık iki yıldır kariyerinden ziyade Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla konuştuğumuz fakat attığı her adım olay olan Hande Erçel, en son hem 30. yaşını hem de biricik sevgilisiyle ikinci yılını geride bırakmıştı. Kutlama paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde IMDb'nin Starmetre'ına göre dünyanın 180., Türkiye'nin de birinci 'En Ünlü Oyuncu'su seçildi. IMDb listesine adını yazdıran Hande Erçel'in kariyerini güçlendirecek 'oyunculuk başarısı' kimi sosyal medya kullanıcıları tarafından haksız bulundu. Buyurun, kimler nasıl yorumlamış beraber görelim.
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Dolu dolu iki yıldır, Güneşin Kızları'yla başlayan oyunculuk kariyerinden çok Hakan Sabancı'yla yaşadığı tutkulu aşkını konuştuğumuz Hande Erçel, geçtiğimiz hafta sevdiceğiyle hem doğum gününü hem de yıl dönümünü kutladı.
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Keyfi oldukça yerinde olan Hande Erçel, geçtiğimiz dakikalarda da kariyerini oldukça güçlendirecek bir başarıya imza attı.
IMDb'nin her sene yayınladığı Starmetre verilerine göre Hande Erçel dünyada 180., Türkiye'de de birinci "En Ünlü Oyuncu" seçildi.
Elbette hayırlı uğurlu, kariyeri bol kazançlı olsun! Herkes Hande Erçel'in şahane bir fan kitlesine sahip olduğunu ve ülkedeki en gözde ve popüler kadınların başında geldiğini biliyor tabii ki.
Fakat oyunculuğa adım attığı günden beri performansı tartışılan ve büyük bir kesim tarafından da beğenilmeyen Hande Erçel'in bu sene yalnızca Bambaşka Biri dizisinde 👇
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Bir de henüz yayına girmeyen "Rüzgara Bırak" isimli filmde rol aldığı gerçeği dikkat çekiyor. Dizisi kısa bir süre içerisinde final yaptı ve binbir türlü eleştiri aldı. Film ise henüz izleyicisiyle bile buluşmadı.
E haliyle, bu sene popülerlikleriyle olduğu kadar mesleğinin de hakkını vererek döktürdükleri oyunculuklarıyla konuştuğumuz o kadar çok kadın meslektaşı varken bu listeye birinci sıradan nasıl girdiğine bazı sosyal medya kullanıcıları hiç ama hiç anlam veremedi! Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Neden konu Hande olunca her zaman sadece kötü yorumları alıntılıyorsunuz, bence bu algı yaratma ve karalama çalışmalarınız çok saygısızca.Hande'nin dizileri ... Devamını Gör