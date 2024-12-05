Hande Erçel 180. Sırada! IMDb'ye Göre Dünyanın En Popüler Oyuncuları
Hande Erçel 180. Sırada! IMDb'ye Göre Dünyanın En Popüler Oyuncuları
IMDb Starmetre verilerine göre 2024 yılının en ünlü isimleri belli oldu. İlk 10'da Cynthia Erivo, Michelle Randolph ve Connie Nielsen başı çekti. Hande Erçel listedeki sırasıyla Türkiye'de en üst sıralarda yer alan ünlü oldu. Gelin önce ilk 10'a bakalım. Ardından Hande Erçel detayını verelim.
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1. Cynthia Erivo
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2. Michelle Randolph
3. Connie Nielsen
4. Ali Larter
5. Jonathan Bailey
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6. Paul Mescal
7. Lilah Richcreek Estrada
8. Dustin Milligan
9. Auli'i Cravalho
10. Ariana Grande
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Hande Erçel ise IMDb Starmetre listesinde 180. sırada yer aldı. Böylelikle Türk oyuncular arasında dünya çapında en ünlü birinci oyuncu oldu.
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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