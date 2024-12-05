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Hande Erçel 180. Sırada! IMDb'ye Göre Dünyanın En Popüler Oyuncuları

Hande Erçel 180. Sırada! IMDb'ye Göre Dünyanın En Popüler Oyuncuları

film 2024enler
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
05.12.2024 - 16:17

IMDb Starmetre verilerine göre 2024 yılının en ünlü isimleri belli oldu. İlk 10'da Cynthia Erivo, Michelle Randolph ve Connie Nielsen başı çekti. Hande Erçel listedeki sırasıyla Türkiye'de en üst sıralarda yer alan ünlü oldu. Gelin önce ilk 10'a bakalım. Ardından Hande Erçel detayını verelim.

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1. Cynthia Erivo

1. Cynthia Erivo

İngiliz şarkıcı ve oyuncu Cynthia Erivo, 2018 yılında 'Widows' ve 'Bad Times at the El Royale' filmleriyle sinema dünyasına adım attı. İki Akademi ödülüyle iki Altın Küre ödülü olan ünlü oyuncu şimdilerde müzikal bir film olan 'Wicked' ile adından söz ettiriyor.

2. Michelle Randolph

2. Michelle Randolph

27 yaşındaki Michelle Randolph, House of the Witch filmiyle sinema kariyerine başladı. Kendisi 1923 ve Landman dizileriyle de dünya çapında tanınıyor.

3. Connie Nielsen

3. Connie Nielsen

Gladyatör (2000) ve Gladyatör II (2024) filmlerindeki Lucilla rolüyle çok tanınan Nielsen, dünya çapında en beğenilen oyunculardan biri.

4. Ali Larter

4. Ali Larter

Amerikalı oyuncu ve model olan Larter, genellikle aksiyon ve korku türlerindeki rolleriyle tanınır. Final Destination ve Legally Blonde en bilinen yapımlar arasındadır.

5. Jonathan Bailey

5. Jonathan Bailey

İngiliz aktör Jonathan Bailey, özellikle televizyon dizileri ve tiyatrodaki performanslarıyla tanınır. Ama en çok Netflix'in popüler dönem dizisi Bridgerton'daki Anthony Bridgerton karakteriyle bilinir.

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6. Paul Mescal

6. Paul Mescal

İrlandalı oyuncu duygusal derinlik taşıyan rolleriyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle Normal People ve Aftersun yapımlarıyla dünya çapında kendini gösterdi. En son Gladyatör 2'deki rolüyle de çok beğenildi.

7. Lilah Richcreek Estrada

7. Lilah Richcreek Estrada

Lilah Richcreek Estrada, komedi ve drama türünde yetenekli bir oyuncu olarak dikkat çeken bir oyuncudur. Son yıllarda A Man on the Inside ve Chicago Med dizilerindeki performansıyla ön plana çıkmaktadır.

8. Dustin Milligan

8. Dustin Milligan

Kanadalı aktör Dustin Milligan, sinema ve televizyon dünyasında pek çok farklı rollerde ekran karşısına çıktı. Ünlü oyuncu son zamanlarda Hot Frosty yapımıyla çok sevilmiştir.

9. Auli'i Cravalho

9. Auli'i Cravalho

Hawaii doğumlu olan Amerikalı aktris, Disney'in animasyon filmi Moana serisindeki seslendirme performansı sayesinde dünya çapında tanınıp büyük bir başarı elde etmiştir.

10. Ariana Grande

10. Ariana Grande

Şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu olan Ariana Grande, 2010'lu yıllarda Nickelodeon'un gençlik dizisindeki Cat Valentine karakterini canlandırarak üne kavuştu. Son zamanlarda müzikal bir film olan Wicked ile sinema dünyasında gündeme gelmektedir.

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Hande Erçel ise IMDb Starmetre listesinde 180. sırada yer aldı. Böylelikle Türk oyuncular arasında dünya çapında en ünlü birinci oyuncu oldu.

Hande Erçel ise IMDb Starmetre listesinde 180. sırada yer aldı. Böylelikle Türk oyuncular arasında dünya çapında en ünlü birinci oyuncu oldu.
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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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