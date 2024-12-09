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"Dinliyoruz ama Yargılamıyoruz" Diyerek Kızılcık Şerbeti İtiraflarıyla Zora Sokan Kullanıcılar

"Dinliyoruz ama Yargılamıyoruz" Diyerek Kızılcık Şerbeti İtiraflarıyla Zora Sokan Kullanıcılar

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.12.2024 - 17:59

Televizyon ekranlarının kaosu ve entrikası bol dizisi Kızılcık Şerbeti üçüncü sezonunda da ilgiyle takip ediliyor. Her ne kadar ilk sezondaki coşku olmasa da son haftalarda izleyicisinin ilgisini yeniden kazanmayı başardı. Aradaki kopmanın sebebi ise Doğa ve Fatih arasındaki toksik ilişki üzerine kurulmuş bu hikayeden fazlasıyla uzaklaşılmasıydı. Böyle düşününce de son dönemde bir akım haline gelen 'dinliyoruz ama yargılamıyoruz' öfkelenen izleyici için oldukça iyi bir fırsat gibi göründü. 

Gelin, bakalım X kullanıcıları Kızılcık Şerbeti için neleri itiraf etmişler?

Kaynak: @ferkaradere

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Öfkelenmeden tek bölüm izleyemediğimiz Kızılcık Şerbeti, son zamanlarda viral olan "dinliyoruz ama yargılamıyoruz" akımı için en uygun yapımlardan biri.

Öfkelenmeden tek bölüm izleyemediğimiz Kızılcık Şerbeti, son zamanlarda viral olan "dinliyoruz ama yargılamıyoruz" akımı için en uygun yapımlardan biri.

X'te @ferkaradere adlı kullanıcı, bu akım için takipçilerinden Kızılcık Şerbeti itiraflarını istedi.

X'te @ferkaradere adlı kullanıcı, bu akım için takipçilerinden Kızılcık Şerbeti itiraflarını istedi.
twitter.com

1. Lafını esirgemeyen izleyiciler de diziye verdi veriştirdi!

1. Lafını esirgemeyen izleyiciler de diziye verdi veriştirdi!
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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