"Dinliyoruz ama Yargılamıyoruz" Diyerek Kızılcık Şerbeti İtiraflarıyla Zora Sokan Kullanıcılar

Televizyon ekranlarının kaosu ve entrikası bol dizisi Kızılcık Şerbeti üçüncü sezonunda da ilgiyle takip ediliyor. Her ne kadar ilk sezondaki coşku olmasa da son haftalarda izleyicisinin ilgisini yeniden kazanmayı başardı. Aradaki kopmanın sebebi ise Doğa ve Fatih arasındaki toksik ilişki üzerine kurulmuş bu hikayeden fazlasıyla uzaklaşılmasıydı. Böyle düşününce de son dönemde bir akım haline gelen 'dinliyoruz ama yargılamıyoruz' öfkelenen izleyici için oldukça iyi bir fırsat gibi göründü.

Gelin, bakalım X kullanıcıları Kızılcık Şerbeti için neleri itiraf etmişler?

Kaynak: @ferkaradere