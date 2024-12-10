Reyting Rekoru Gelir mi? Eski Survivor Yarışmacılarının Komedi Dizisinde Rol Alacağı Ortaya Çıktı!

Televizyon ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Survivor, her sezona ayrı damga vurmayı başarıyor. Survivor'a bir kez yarışmacı olarak katılanın önü de öyle bir açılıyor ki pek çok projede görmek mümkün oluyor. Şu sıralar 2025 sezonu için hazırlıkları süren Survivor'dan bu kez bambaşka bir haber geldi. Eski yarışmacılar Evrim Keklik ve Birsen Bekgöz'ün birlikte bir dizide rol alacakları ortaya çıktı. Yapımcı Fırat Taştan iddialı projeyi duyurdu.