Reyting Rekoru Gelir mi? Eski Survivor Yarışmacılarının Komedi Dizisinde Rol Alacağı Ortaya Çıktı!
Reyting Rekoru Gelir mi? Eski Survivor Yarışmacılarının Komedi Dizisinde Rol Alacağı Ortaya Çıktı!
Televizyon ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Survivor, her sezona ayrı damga vurmayı başarıyor. Survivor'a bir kez yarışmacı olarak katılanın önü de öyle bir açılıyor ki pek çok projede görmek mümkün oluyor. Şu sıralar 2025 sezonu için hazırlıkları süren Survivor'dan bu kez bambaşka bir haber geldi. Eski yarışmacılar Evrim Keklik ve Birsen Bekgöz'ün birlikte bir dizide rol alacakları ortaya çıktı. Yapımcı Fırat Taştan iddialı projeyi duyurdu.
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Yeni sezon hazırlıkları başlayan Survivor, şimdiden gündemden düşmemeye başladı.
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Ancak bu kez yeni sezona kimlerin katılacağına dair bir haberle değil, eski sezon yarışmacılarıyla karşınızdayız.
Yapımcı Fırat Taştan'ın paylaşımına göre yepyeni bir komedi dizisi ekranlara gelecek.
Evrim Keklik ve Birsen Bekgöz'in Bi Buçuk İskender dizisinde birlikte rol alacağı, yapımcının yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
Bakalım dizi reytinglerdeki düzeni nasıl değiştirecek?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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