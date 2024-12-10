Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh Dizideki Küfürlü Sahnenin Anlamını Açıkladı!
Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh Dizideki Küfürlü Sahnenin Anlamını Açıkladı!
Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh, KAFA TV'de dizi ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. Arka Sokaklar'da yayınlandıktan sonra fenomen haline gelen o sahneyi hatırlarsınız. Mesut Komiserin 'Olur olur yeriz' repliği sosyal medyayı kasıp kavurmuştu. Candaş Tolga Işık, Çoruh'a o sahneyi sordu. Çoruh, bizde argo olan kelimenin Azerbaycan'da bir anlamı olduğunu açıkladı.
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Candaş Tolga Işık'ın sunduğu KAFA TV'nin “Fenomen” programına Şevket Çoruh katıldı. Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Mesut Komiser karakteri ile ilgili açıklamalarda bulunan Çoruh'a sosyal medyada fenomen haline gelen o sahne soruldu.
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Mesut Komiserin dizide kendisine küfür ettikten sonra söylediği "Olur olur yeriz" repliği uzunca bir süre dillere pelesenk olmuştu.
Çoruh, o sahneden bahsederken bizde argo olarak kullanılan kelimenin Azerbaycan'da "silah" anlamına geldiğini vurguladı.
"Sahnede karşımdaki kişi Azerbeycan'dan gelen bir suçluydu. Silahını göstererek 'Sen benim y....ğımı ye' diyordu." diyen Çoruh, sahne ile ilgili "Seyirci bunu seviyor." dedi
Azerbeycan'da Silahlı Kuvvetleri'ne "Yaraklı kuvvetleri" dendiğinin de altını çizen Çoruh, kelimenin sahnede o anlamda kullanıldığının altını çizdi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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