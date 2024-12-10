Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh Dizideki Küfürlü Sahnenin Anlamını Açıkladı!

Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh, KAFA TV'de dizi ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. Arka Sokaklar'da yayınlandıktan sonra fenomen haline gelen o sahneyi hatırlarsınız. Mesut Komiserin 'Olur olur yeriz' repliği sosyal medyayı kasıp kavurmuştu. Candaş Tolga Işık, Çoruh'a o sahneyi sordu. Çoruh, bizde argo olan kelimenin Azerbaycan'da bir anlamı olduğunu açıkladı.