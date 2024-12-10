Seda Sayan'ın Sabah Programını Arayıp Dalga Geçen Gençler O Anları Paylaştı
Seda Sayan'ın Sabah Programını Arayıp Dalga Geçen Gençler O Anları Paylaştı
Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden Seda Sayan, Star TV'deki programı ile ekrana dönmüştü. Daha önce evlilik programı sunan Seda Sayan, yasağın ardından format değiştirdi. Sabahın Sultanı Seda Sayan programında evlenmek isteyen konuklar yer alıyor. Onların yaşadığı problemler ele alınıyordu. TikTok'ta iki genç programı arayıp dalga geçtikleri videoyu paylaştılar.
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Daha önce evlilik programı sunan ekranların sevilen ismi Seda Sayan, format değiştirmişti. Star TV'de Sabahın Sultanı Seda Sayan programı ile dönen ünlü isim aşıkları barıştırıyordu.
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Seda Sayan hafta içi her gün saat 09.45'te başladığı programında amacı ayrılık yaşayan küsleri barıştırmak ve evlenmek isteyip sorun yaşayanları konuk etmekti.
Sabah programı, deyince aklımıza gelen Seda Sayan'ın programı her ne kadar bazıları için eğlenceli görülse de bazıları için öyle değil.
Bir süre önce program ile dalga geçmek isteyen ve içerde neler döndüğünü merak eden iki genç Seda Sayan'ın ekrandaki numarasını arayarak o anları kayda aldı.
"Evlenmek istiyorum." diye aradıkları programdan red cevabı alan gençlerin videosu TikTok'ta gündem oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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