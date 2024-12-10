Seda Sayan'ın Sabah Programını Arayıp Dalga Geçen Gençler O Anları Paylaştı

Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden Seda Sayan, Star TV'deki programı ile ekrana dönmüştü. Daha önce evlilik programı sunan Seda Sayan, yasağın ardından format değiştirdi. Sabahın Sultanı Seda Sayan programında evlenmek isteyen konuklar yer alıyor. Onların yaşadığı problemler ele alınıyordu. TikTok'ta iki genç programı arayıp dalga geçtikleri videoyu paylaştılar.