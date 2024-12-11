Bu Haber #SeyFer Fanlarını Üzebilir: Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını'nın Finaliyle İlgili Konuştu!

Her ne kadar ilk sezonki reytinglere bir türlü ulaşamasa da hala en sevilen dizilerden biri Yalı Çapkını. İzleyicinin diziden ne beklediği belli ve senaristler ne zaman bunun dışına çıksa reytingler düşüyor, sonra yeniden toparlanıyor. Hal böyle olunca dizinin bu sezon final yapacağına dair söylentiler de artmaya başlamıştı. Dizinin başrolü Afra Saraçoğlu o iddialara yanıt verdi. Yalı Çapkını bu sezon final yapacak mı, gelin birlikte bakalım.

Kaynak: Akşam