Bu Haber #SeyFer Fanlarını Üzebilir: Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını'nın Finaliyle İlgili Konuştu!
Bu Haber #SeyFer Fanlarını Üzebilir: Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını'nın Finaliyle İlgili Konuştu!
Her ne kadar ilk sezonki reytinglere bir türlü ulaşamasa da hala en sevilen dizilerden biri Yalı Çapkını. İzleyicinin diziden ne beklediği belli ve senaristler ne zaman bunun dışına çıksa reytingler düşüyor, sonra yeniden toparlanıyor. Hal böyle olunca dizinin bu sezon final yapacağına dair söylentiler de artmaya başlamıştı. Dizinin başrolü Afra Saraçoğlu o iddialara yanıt verdi. Yalı Çapkını bu sezon final yapacak mı, gelin birlikte bakalım.
Kaynak: Akşam
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3. sezonuyla ekranlara gelen Yalı Çapkını, inanılmaz bir hayran kitlesine sahip. Özellikle ilk sezonuyla fırtına gibi esen dizi, ikinci sezonundan bu yana bir düşüp bir artan reytinglerle karşımıza çıkıyor.
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Bu sezon da başrollere ayrı partnerler yazılınca izleyici epey kızmış ve bir miktar kopma yaşanmıştı.
Bu da dizinin final yapacağına dair söylentilerin ortaya yayılmasına neden oldu.
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu dizinin final yapacağına dair iddiaları yanıtladı. Akşam'ın haberine göre, ünlü oyuncu "Dizi bitecek, hepimiz biliyoruz artık bunu" ifadelerini kullandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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