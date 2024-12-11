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Kızıl Goncalar Yapımcısından Mert Yazıcıoğlu'na Övgü Dolu Sözler

Kızıl Goncalar Yapımcısından Mert Yazıcıoğlu'na Övgü Dolu Sözler

Kızıl Goncalar Mert Yazıcıoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.12.2024 - 16:06

Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti gibi son döneme damga vuran dizilerin yapımcısı Faruk Turgut, Aslı Şafak'ın programına konuk oldu. Yapımcısı olduğu işler hakkında konuşan Turgut, Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'nu anmadan geçmedi. Yazıcıoğlu'na övgüler yağdıran Faruk Turgut, Mert Yazıcıoğlu'ndan başka birinin Cüneyd'i canlandıramayacağını belirtti. O anlar sosyal medyaya bomba gibi düştü.

KAYNAK: Aslı Şafak'la İşin Aslı/ Bloomberg HT

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NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın her bölümü sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın her bölümü sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Pantene Altın Kelebek'te en iyi senaryo, en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu ödülü alan dizi başarılı bir sezon geçirirken dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un açıklamaları gündem oldu.

Pantene Altın Kelebek'te en iyi senaryo, en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu ödülü alan dizi başarılı bir sezon geçirirken dizinin yapımcısı Faruk Turgut'un açıklamaları gündem oldu.

Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan Faruk Turgut, Kızıl Goncalar'da Cüneyd'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu'nu övmelere doyamadı.

Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan Faruk Turgut, Kızıl Goncalar'da Cüneyd'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu'nu övmelere doyamadı.

Turgut, Mert Yazıcıoğlu için “Mert Yazıcıoğlu'ndan başka etkili bir Cüneyd zor olurdu. İyi ki Mert olmuş.” dedi.

Turgut, Mert Yazıcıoğlu için “Mert Yazıcıoğlu'ndan başka etkili bir Cüneyd zor olurdu. İyi ki Mert olmuş.” dedi.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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