Mine Tugay'ın 21 Yıl Önce Yayınlanan Gülbeyaz Dizisindeki Hali Gündem Oldu!
Mine Tugay'ın 21 Yıl Önce Yayınlanan Gülbeyaz Dizisindeki Hali Gündem Oldu!
Güzelliği dillere pelesenk olan Mine Tugay, sosyal medyada sık sık gündem oluyor. 1998 yılından beri oyunculuk yapan Mine Tugay'ın o dönemki halleri ara sıra viral olurken bu defa 21 yıl önceki bir sahnesiyle ortalık yıkıldı. 21 yıl önce yayınlanan Gülbeyaz dizisinde Başak karakterine hayat veren Tugay'ın estetiksiz halini resmen tanıyamadık. İşte Mine Tugay'ın 21 yıl önceki hali...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzelliğini dilimizden düşüremediğimiz Mine Tugay, 1998 yılından beri oyunculuk yapıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karambol Kamil dizisiyle sektöre adım atan Mine Tugay, 2002'de yayınlanan Gülbeyaz dizisindeki Başak karakteriyle tanınan isimler arasında yer almıştı.
Estetiksiz halleri sık sık gündem olan Mine Tugay'ın 21 yıl önce Gülbeyaz dizisinde rol aldığı bir sahne sosyal medyada viral oldu.
İşte Mine Tugay'ın 21 yıl önceki hali:
O sahneyi de buraya bırakalım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Umudumuzu kaybetmeyelim o vakit 😂
Kızlar biz çirkin değiliz paramız yok adlı çalışma :D
Bir dizi cerrahi işlem var burada, öyle sadece botoksla dolguyla olacak şey değil. Burun ameliyatı (belki birden fazla) dudak-yanak-çene-gözaltı şekillendirm... Devamını Gör
Yepılen yeni ŞEY güzel. abla hala orada mı bilemiypruz. (: