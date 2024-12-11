Kemal Doğulu'dan Yıllar Sonra Gelen "İşte Benim Stilim" İtirafı
Kemal Doğulu'dan Yıllar Sonra Gelen "İşte Benim Stilim" İtirafı
2014-2017 yılları arasında yayınlanan İşte Benim Stilim öyle sevilen bir program olmuştu ki yarışmacıların her birinin fan kitlesi oluşmuş ve yarışmadaki kavgalar sosyal medyaya kadar sıçramıştı. Kemal Doğulu, Nur Yerlitaş, Uğurkan Erez ve Ivana Sert'in jürisi olduğu yarışmada yarışmacılar tarzlarıyla yarışırken fenomen yarışma hakkında yıllar sonra itiraf geldi. Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk olan Kemal Doğulu, İşte Benim Stilim hakkında yıllar sonra bomba sözler söyledi. İşte detaylar...
KAYNAK: Hülya Avşar/ YouTube
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Ekran yolculuğuna "Bu Tarz Benim" olarak başlayıp ikinci sezonda TV8'e transfer olup "İşte Benim Stilim" olan efsane programı muhakkak hatırlarsınız.
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Nur Yerlitaş, Uğurkan Erez, Kemal Doğulu ve Ivana Sert'in jürisinde yer aldığı program yayınlandığı dönem adeta fenomen olmuş ve izlenme rekorları kırmıştı.
Kaosun bitmek bilmediği ve dizi senaryolarını aratan zorbalıkların yaşandığı yarışma programının ne kadarı kurgu ne kadarı gerçek izlerken bile hayrete düşerken jürilerden Kemal Doğulu'dan yıllar sonra bir itiraf geldi.
Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk olan Kemal Doğulu, İşte Benim Stilim döneminde yaşanan kaotik olayları anlattı.
Doğulu, yarışmanın özetini "15 tane kadını bir odaya kilitliyorsun. Diyorsun ki birbirinizi beğeneceksiniz. 15 tane kadının 7 tanesi bana aşık."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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