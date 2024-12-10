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Senarist Açıkladı: Seyirci Tepkileri Dizi Senaryosunu Etkiliyor mu?

Senarist Açıkladı: Seyirci Tepkileri Dizi Senaryosunu Etkiliyor mu?

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.12.2024 - 13:53

Bahar dizisinin eski senaristi Ayça Üzüm, Peak Mag YouTube kanalında merak edilenleri yanıtlamıştı. Üzüm, bir senarist gözünden dizideki gidişatı anlatırken sürekli aklımıza takılan bir konuya da açıklık getirdi. Sosyal medyadaki izleyici tepkilerinin senaryo üzerindeki etkisi sorulan Üzüm, bu konuya açık yüreklilikle yanıt verdi. Peak Mag kanalındaki o anları sizler için derledik.

KAYNAK: Peak Mag/ YouTube

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Sosyal medya artık hayatımızın tam merkezinde. Hal böyle olunca izlediğimiz televizyon dizilerine kadar pek çok şey seyircinin yaptığı yorumlarla şekillenebiliyor.

Sosyal medya artık hayatımızın tam merkezinde. Hal böyle olunca izlediğimiz televizyon dizilerine kadar pek çok şey seyircinin yaptığı yorumlarla şekillenebiliyor.

Başrol çiftin değişmesinden gidişata kadar sosyal medyadan sürekli gelen yorumlarla dizilerde gözle görülür değişiklikler yaşanırken Peak Mag'e konuk olan senarist Ayça Üzüm, bu konuya açıklık getirdi.

Başrol çiftin değişmesinden gidişata kadar sosyal medyadan sürekli gelen yorumlarla dizilerde gözle görülür değişiklikler yaşanırken Peak Mag'e konuk olan senarist Ayça Üzüm, bu konuya açıklık getirdi.

"İzleyici tepkileri senaryoda değişiklik yapmana sebep oldu mu?" sorusunu yanıtlayan Üzüm, izleyici tepkilerinin senaryoya etki ettiğini kabul etti.

"İzleyici tepkileri senaryoda değişiklik yapmana sebep oldu mu?" sorusunu yanıtlayan Üzüm, izleyici tepkilerinin senaryoya etki ettiğini kabul etti.

"Siz bir hikâye yazdığınızda ve ekranda gördüğünüzde ya da yeni bir karakteri doğru işleyemediğinizi, zaten karşılık görmediğini anlıyorsunuz."

"Siz bir hikâye yazdığınızda ve ekranda gördüğünüzde ya da yeni bir karakteri doğru işleyemediğinizi, zaten karşılık görmediğini anlıyorsunuz."

'Burada bir hamle yapmanız gerekiyor. İzleyiciyle bazen benzer hislerde olup müdahale ettiğiniz oluyor ama sosyal medya baskısıyla bir şey yaptığımız olmuyor. Çünkü genellikle o bizi bir yanlışa sürüklüyor.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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