Senarist Açıkladı: Seyirci Tepkileri Dizi Senaryosunu Etkiliyor mu?
Senarist Açıkladı: Seyirci Tepkileri Dizi Senaryosunu Etkiliyor mu?
Bahar dizisinin eski senaristi Ayça Üzüm, Peak Mag YouTube kanalında merak edilenleri yanıtlamıştı. Üzüm, bir senarist gözünden dizideki gidişatı anlatırken sürekli aklımıza takılan bir konuya da açıklık getirdi. Sosyal medyadaki izleyici tepkilerinin senaryo üzerindeki etkisi sorulan Üzüm, bu konuya açık yüreklilikle yanıt verdi. Peak Mag kanalındaki o anları sizler için derledik.
KAYNAK: Peak Mag/ YouTube
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Sosyal medya artık hayatımızın tam merkezinde. Hal böyle olunca izlediğimiz televizyon dizilerine kadar pek çok şey seyircinin yaptığı yorumlarla şekillenebiliyor.
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Başrol çiftin değişmesinden gidişata kadar sosyal medyadan sürekli gelen yorumlarla dizilerde gözle görülür değişiklikler yaşanırken Peak Mag'e konuk olan senarist Ayça Üzüm, bu konuya açıklık getirdi.
"İzleyici tepkileri senaryoda değişiklik yapmana sebep oldu mu?" sorusunu yanıtlayan Üzüm, izleyici tepkilerinin senaryoya etki ettiğini kabul etti.
"Siz bir hikâye yazdığınızda ve ekranda gördüğünüzde ya da yeni bir karakteri doğru işleyemediğinizi, zaten karşılık görmediğini anlıyorsunuz."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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