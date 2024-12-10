MasterChef'te Finale Az Kala Kadın Yarışmacılar Arasında Gerginlik!
MasterChef'te Finale Az Kala Kadın Yarışmacılar Arasında Gerginlik!
MasterChef Türkiye'de büyük finale çok az bir zaman kaldı. Her bölüm rekabet daha da kızışırken yarışmada beklenmedik sürtüşmeler yaşanmaya başladı. Son bölümde Eda'nın Beyza'ya sarılmadığını fark eden şefler bu konuyu irdelerken Beyza'nın kadın yarışmacılar tarafından dışlandığı iddiaları ortaya çıktı. Söz konusu anlar sosyal medyada gündem oldu.
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MasterChef Türkiye'de artık büyük finale sayılı günler kaldı. Durum böyle olunca her bölüm final havasında geçiyor.
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Büyük finale az bir zaman kala yarışmacıların gerginliği tavan yaparken kadın yarışmacılar arasında esen soğuk rüzgarlar son bölümde fark edildi.
Eda'nın Beyza'ya sarılmadığını fark eden şefler sebebini Beyza ve Eda'ya sorarken söz konusu anlar sosyal medyada da gündem oldu.
Beyza, Eda'nın kendisine sarılmadığını ve Şirin'i kırmızı takıma kaptan seçtikten sonra Eda'nın kendisiyle konuşmayı kestiğini söyleyince Eda, söz konusu iddialar karşısında şaşırdı.
Eda, Beyza hakkında" Benimle konuşmayı kestiği için konuşmuyorum." yanıtını vermekle yetinirken yarışmacılar arasındaki gerginliğe seyirciden de yorum geldi.
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İşte gelen yorumlardan bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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