Kim Milyoner Olmak İster'deki Yarışmacının Karısından Korkusu Gündem Oldu
Kim Milyoner Olmak İster'deki Yarışmacının Karısından Korkusu Gündem Oldu
atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan yarışmacı, programa damgasını vurdu. 200 bin TL değerindeki soruda tedirgin olup yarışmadan çekilen yarışmacı, ardından devam etseydi vereceği yanıtı söyledi ve o yanıt doğru çıktı. O anlarda şoke olan yarışmacı, 'Eyvah evde sopayı yedik' diyerek karısından korkusuyla güldürdü. O anlar sosyal medyada viral oldu.
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atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde epey eğlenceli anlar yaşandı.
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Programa katılan Selçuk Bülbül isimli yarışmacı, hareketleriyle yarışmaya damga vururken yaşadığı bir talihsizlik stüdyoyu kırdı geçirdi.
Yarışmada başarılı bir performans sergileyen Bülbül, 200 bin TL değerindeki soruya kadar geldi. Fakat bu noktada sorunun yanıtı hakkında tereddüt etti.
"Hangisi 5 Aralık 1927'den itibaren günümüze dek dolaşıma çıkarılmış Türkiye Cumhuriyeti baknotlarında arka veya ön yüzlerinde tasvir edilmiş mimari yapılardan değildir?" sorusuna yanıt vermekte zorlanan Bülbül, yarışmadan çekilerek 100 bin TL ile evine dönme kararı alırken eğer devam etseydi ne cevap vereceğini belirtti.
Yarışmaya devam etseydi "Safranbolu Evleri" yanıtını vereceğini belirten yarışmacının söylediği şık doğru çıksa da soruyu bilmesine rağmen yarışmadan çekilmiş oldu.
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200 bin TL'yi yanıtı bilmesine rağmen kaçıran Selçuk Bülbül, karısını ima ederek "Eyvah evde sopayı yedik. Ya günlerce bulaşık yıkayacağım yada çamaşırla uğraşacağım" deyip herkesi güldürdü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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