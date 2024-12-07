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Deli Görkem'in Doğa'nın Arabasının Önüne Atladığı Şerbo Fragmanı Ortalığı Yıktı!

Deli Görkem'in Doğa'nın Arabasının Önüne Atladığı Şerbo Fragmanı Ortalığı Yıktı!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.12.2024 - 10:50

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti yine heyecanın doruk yaptığı bir bölümle ekrana geldi. Enfes bir bölümün ardından geleneği bozmayan Şerbo, yeni bölüm fragmanıyla evlerimizi şenlendirirken fragmanda izlediklerimiz hepimizi dumur etti. Görkem'in psikolojisinin ne derece bozuk olduğunu gördüğümüz Şerbo'da Görkem, Doğa'nın arabasının önüne atlayarak bebeğinin ölümünden onu sorumlu tutuyor. Öte yandan Fatih, Görkem'le ipleri tamamen koparıp Doğa'yla yeniden evleneceğini duyuruyor. Fragmana gelen tepkileri sizler için derledik.

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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti son haftalarda tempoyu öyle yükseltti ki ilk sezon izlediğimiz kaosa doğru kulaç atmaya başladık.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti son haftalarda tempoyu öyle yükseltti ki ilk sezon izlediğimiz kaosa doğru kulaç atmaya başladık.

Son bölümde Görkem bebeğini kaybedip Doğa'nın onu görmesiyle çıldırırken fragmanda bir de görüyoruz ki Görkem, Doğa'nın arabasının önüne atlayarak suçu ona atıyor.

Son bölümde Görkem bebeğini kaybedip Doğa'nın onu görmesiyle çıldırırken fragmanda bir de görüyoruz ki Görkem, Doğa'nın arabasının önüne atlayarak suçu ona atıyor.

Doğa'nın tutuklandığı ve Fatih'in tüm ailesine Doğa'yı sevdiğini itiraf etmesi kaosun bangır bangır geldiğinin sinyallerini verirken Görkem'in ilerleyen bölümlerde başa daha da bela olacağı şimdiden belli oldu.

Doğa'nın tutuklandığı ve Fatih'in tüm ailesine Doğa'yı sevdiğini itiraf etmesi kaosun bangır bangır geldiğinin sinyallerini verirken Görkem'in ilerleyen bölümlerde başa daha da bela olacağı şimdiden belli oldu.

Pembe gibi izlediğimiz fragman ortalığı yıkarken sosyal medyadan gelen tepkileri sizler için sıraladık.

Pembe gibi izlediğimiz fragman ortalığı yıkarken sosyal medyadan gelen tepkileri sizler için sıraladık.

Önce fragmanı ekleyelim:

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Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Kakaolu Kek

Doğa tutuklanmadı, gözaltına alındı. Tutuklama halinde tutuklanan kişi tutukevine (cezaevine) konulur. Gözaltında ise kişi nezarethaneye konulur. Kişinin göz... Devamını Gör