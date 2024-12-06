Yeşilçam'ın Eşsiz Aktrislerinin Günümüz Oyuncularıyla Benzerliği
Yeşilçam'ın Eşsiz Aktrislerinin Günümüz Oyuncularıyla Benzerliği
Kaynak: https://x.com/yesilcamgunlugu/status/...
Yeşilçam'ın birbirinden yetenekli aktrislerinin günümüzün popüler oyuncularıyla benzerlikleri sosyal medyada epeydir gündemde. @yesilcamgunlugu adlı X hesabı, günümüz oyuncularıyla Yeşilçam efsanelerini karşılaştırdı. Aşırı benzerliklerin ön plana çıktığı bir flood yayınlayan X kullanıcısının paylaşımı kısa sürede viral oldu. İşte o flood...
KAYNAK: yesilcamgunlugu
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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