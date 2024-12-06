Çağlar Ertuğrul ile Merve Dizdar'ın Başrollerde Oynadığı 'Magarsus'tan İlk Görseller Geldi

Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Berkay Ateş'in oyuncu kadrosunda olduğu 'Magarsus'tan ilk fotoğraflar geldi. BluTV'de yayınlanan diziyi merakla bekleyenler fotoğrafları beğeni yağmuruna tuttu. Sarıbahçe üzerindeki hakimiyet savaşının yeni sezonda da süreceği belli oldu. Bu arada diziye Vildan Atasever ve Hazal Türesan da dahil oldu. Gelin 'Magarsus'tan paylaşılan o fotoğraflara hep birlikte bakalım.