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Çağlar Ertuğrul ile Merve Dizdar'ın Başrollerde Oynadığı 'Magarsus'tan İlk Görseller Geldi

Çağlar Ertuğrul ile Merve Dizdar'ın Başrollerde Oynadığı 'Magarsus'tan İlk Görseller Geldi

dizi BluTV
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
06.12.2024 - 15:27

Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Berkay Ateş'in oyuncu kadrosunda olduğu 'Magarsus'tan ilk fotoğraflar geldi. BluTV'de yayınlanan diziyi merakla bekleyenler fotoğrafları beğeni yağmuruna tuttu. Sarıbahçe üzerindeki hakimiyet savaşının yeni sezonda da süreceği belli oldu. Bu arada diziye Vildan Atasever ve Hazal Türesan da dahil oldu. Gelin 'Magarsus'tan paylaşılan o fotoğraflara hep birlikte bakalım.

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BluTV'nin sevilen dizisi 'Magarsus' ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

BluTV'nin sevilen dizisi 'Magarsus' ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Berkay Ateş'in oyuncu kadrosunda olduğu dizinin yeni sezonuna Vildan Atasever ve Hazal Türesan'ın katılacağı söyleniyor.

Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Berkay Ateş'in oyuncu kadrosunda olduğu dizinin yeni sezonuna Vildan Atasever ve Hazal Türesan'ın katılacağı söyleniyor.

Sarıbahçe'nin Kurak ailesinin hikayesi kaldığı yerden devam ediyor. BluTV geçtiğimiz gün 'Magarsus'un ikinci sezonundan ilk fotoğrafları paylaştı. Sosyal medyaya yayılan kareler 'Magarsus' hayranlarının beğenisini kazandı.

Sarıbahçe'nin Kurak ailesinin hikayesi kaldığı yerden devam ediyor. BluTV geçtiğimiz gün 'Magarsus'un ikinci sezonundan ilk fotoğrafları paylaştı. Sosyal medyaya yayılan kareler 'Magarsus' hayranlarının beğenisini kazandı.

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Dış güçlerle mücadelenin dibine kadar yaşandığı 'Magarsus'un yeni sezonu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Dış güçlerle mücadelenin dibine kadar yaşandığı 'Magarsus'un yeni sezonu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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