Harry Potter'daki Severus Snape Rolüne Paapa Essiedu'nun Önerilmesi Tartışma Konusu Oldu
Harry Potter'daki Severus Snape Rolüne Paapa Essiedu'nun Önerilmesi Tartışma Konusu Oldu
Harry Potter serisinden uyarlanan HBO yapımı dizi için oyuncu seçimleri devam ediyor. Yeni dizide Severus Snape rolü için Paapa Essiedu önerilyor. Ancak bu öneri Harry Potter fanları arasında pek hoş karşılanmadı. Serinin hayranları Snape rolü için onun düşünülmesine sert tepkiler gösterdi. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.
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HBO'nun Harry Potter dizisi için oyuncu seçimleri devam ediyor. Ancak önerilen isimler bazen beğenilirken bazen tartışma konusu oluyor.
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Geçtiğimiz günlerde Severus Snape karakteri için Paapa Essiedu'nun düşünüldüğü duyurulmuştu. 'I May Destroy You' dizisinde rol alan Paapa Essiedu'ya Snape için teklif götürülmesi ise Harry Potter fanları arasında tartışma konusu oldu.
Gelin sosyal medyada yapılan yorumlara hep birlikte bakalım:
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12. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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