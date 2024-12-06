Harry Potter'daki Severus Snape Rolüne Paapa Essiedu'nun Önerilmesi Tartışma Konusu Oldu

Harry Potter serisinden uyarlanan HBO yapımı dizi için oyuncu seçimleri devam ediyor. Yeni dizide Severus Snape rolü için Paapa Essiedu önerilyor. Ancak bu öneri Harry Potter fanları arasında pek hoş karşılanmadı. Serinin hayranları Snape rolü için onun düşünülmesine sert tepkiler gösterdi. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.