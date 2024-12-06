onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Harry Potter'daki Severus Snape Rolüne Paapa Essiedu'nun Önerilmesi Tartışma Konusu Oldu

Harry Potter'daki Severus Snape Rolüne Paapa Essiedu'nun Önerilmesi Tartışma Konusu Oldu

Harry Potter film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
06.12.2024 - 13:20

Harry Potter serisinden uyarlanan HBO yapımı dizi için oyuncu seçimleri devam ediyor. Yeni dizide Severus Snape rolü için Paapa Essiedu önerilyor. Ancak bu öneri Harry Potter fanları arasında pek hoş karşılanmadı. Serinin hayranları Snape rolü için onun düşünülmesine sert tepkiler gösterdi. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

HBO'nun Harry Potter dizisi için oyuncu seçimleri devam ediyor. Ancak önerilen isimler bazen beğenilirken bazen tartışma konusu oluyor.

HBO'nun Harry Potter dizisi için oyuncu seçimleri devam ediyor. Ancak önerilen isimler bazen beğenilirken bazen tartışma konusu oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Severus Snape karakteri için Paapa Essiedu'nun düşünüldüğü duyurulmuştu. 'I May Destroy You' dizisinde rol alan Paapa Essiedu'ya Snape için teklif götürülmesi ise Harry Potter fanları arasında tartışma konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde Severus Snape karakteri için Paapa Essiedu'nun düşünüldüğü duyurulmuştu. 'I May Destroy You' dizisinde rol alan Paapa Essiedu'ya Snape için teklif götürülmesi ise Harry Potter fanları arasında tartışma konusu oldu.

Gelin sosyal medyada yapılan yorumlara hep birlikte bakalım:

1.

1.
twitter.com

2.

2.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5.

5.
twitter.com

6.

6.
twitter.com

7.

7.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

8.

8.
twitter.com

9.

9.
twitter.com

10.

10.
twitter.com

11.

11.
twitter.com

12. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

12. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın