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Bu İş Tutar! Giray Altınok ile Ezgi Mola'nın Komedi Filminden İlk Kare Geldi

Bu İş Tutar! Giray Altınok ile Ezgi Mola'nın Komedi Filminden İlk Kare Geldi

film Disney Plus
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
06.12.2024 - 12:21

Prens dizisiyle hepimizin gönlünde taht kuran Giray Altınok ile Ezgi Mola yeni bir filmde başrolde oynayacak. 'Başka Bir Sen' adındaki film Disney+' platformunda ekranlara gelecek. Ve nihayet filmden ilk görsel geldi. Sosyal medyada yayılan görsel ikilinin hayranları tarafından çok beğenildi. İşte detaylar...

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Disney+ Türkiye, geçtiğimiz aylarda 2025 yılında ekrana gelecek projelerini duyurmuştu. Bunlardan birisi de Ezgi Mola ve Giray Altınok'un başrollerde oynayacağı 'Başka Bir Sen' filmiydi.

Disney+ Türkiye, geçtiğimiz aylarda 2025 yılında ekrana gelecek projelerini duyurmuştu. Bunlardan birisi de Ezgi Mola ve Giray Altınok'un başrollerde oynayacağı 'Başka Bir Sen' filmiydi.

Filmin hikayesi henüz belirli değil ancak işin içinde Prens dizisinin yıldızı Giray Altınok varsa bizi harika bir komedi filmi bekliyor diyebiliriz.

Filmin hikayesi henüz belirli değil ancak işin içinde Prens dizisinin yıldızı Giray Altınok varsa bizi harika bir komedi filmi bekliyor diyebiliriz.

Filmden ilk görsel ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medyaya yayıldı. Giray Altınok'un garson görünümlü hali dikkat çekti.

Filmden ilk görsel ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medyaya yayıldı. Giray Altınok'un garson görünümlü hali dikkat çekti.

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Peki siz ikilinin aynı filmde rol almasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Peki siz ikilinin aynı filmde rol almasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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