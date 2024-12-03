Aşk Tesadüfleri Sever'de Oynamışlardı: Belçim Bilgin ile Reyhan Asena Keskinci Aynı Filmde Bir Araya Geldi
Aşk Tesadüfleri Sever'de Oynamışlardı: Belçim Bilgin ile Reyhan Asena Keskinci Aynı Filmde Bir Araya Geldi
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Aşk Tesadüfleri Sever' filminde Belçim Bilgin, Deniz karakterini canlandırırken onun çocukluğuna Reyhan Asena Keskinci hayat vermişti. İkili aradan tam 13 yıl geçtikten sonra bambaşka bir filmde yeniden bir araya geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Belçim Bilgin ve Reyhan Asena Keskinci 'Bağlantı Hatası' adlı bir filmde rol alacaklar. Bu sefer anne-kızı canlandıracaklar. İşte filmden detaylar...
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2011 yılında vizyona giren 'Aşk Tesadüfleri Sever' filmini aranızda izlemeyen çok azdır. Mehmet Günsür ile Belçim Bilgin'in başrolde oynadığı film, bir dönem Türk sinemasının en iyi 100 filmi arasına girmişti.
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Filmde Belçim Bilgin'in canlandırdığı Deniz karakterinin çocukluğunu Reyhan Asena Keskinci canlandırmıştı. Keskinci'yi ise en çok nereden tanıyoruz diye soracak olursanız hemen söyleyelim.
Kendisi bir zamanların çok izlenen Bez Bebek dizisinde çocuk oyuncu Yağmur karakterine hayat vermişti.
Tabii Reyhan Asena Keskinci o günden bugüne pek çok yapımda yer aldı. Masumiyet, Adı Sevgi ve Ah Nerede dizilerinde oynadı. 2018 yılında Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filminde rol aldı.
Şimdilerde Belçim Bilgin ve Reyhan Asena Keskinci'den yepyeni haberler var. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikili tam 13 yıl aradan sonra 'Bağlantı Hatası' adlı bir filmde tekrar bir araya geldi. Reyhan Asena Keskinci bu filmde Belçim Bilgin ile anne-kız rolünü oynayacak.
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'Bağlantı Hatası'nın kadrosunda ise yok yok! Modern aile dinamiklerini anlatan filmde ikiliye Onur Tuna, Timur Acar, Kubilay Tunçer, Çağdaş Onur Öztürk ve Şebnem Schaefer gibi isimler eşlik edecek. Gökçen Usta'nın yönetmen koltuğunda oturduğu film, 2025 yılının mart ayında vizyona girecek. Bakalım bizi nasıl bir hikaye bekliyor, hep birlikte göreceğiz.
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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