Mitolojik Battal Gazi Geliyor: Cüneyt Arkın'ın Oğlu, Babasının Hayatının Animasyon Filmi Olacağını Açıkladı
Mitolojik Battal Gazi Geliyor: Cüneyt Arkın'ın Oğlu, Babasının Hayatının Animasyon Filmi Olacağını Açıkladı
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/kaan-cure...
Türk sinemasının efsanesi Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır, Snob Magazin'e dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Arkın'ın oğlu, babasının hayatının animasyon filmini yapmak istediklerini söyledi. Yapacakları filmle Türk mitolojisini tanıtacaklarını dile getirdi. Senaryonun ise hazır olduğunu dile getirdi. İşte detaylar...
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Türk sinema tarihinin en iyi oyuncusu kim deyince kuşkusuz hepimizin aklına ilk Cüneyt Arkın gelir. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Arkın, kariyeri boyunca 330 film, dizi ve tiyatroda rol almış ve herkesin gönlünü kazanmıştı.
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2022 yılında 84 yaşında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın hayatı şimdilerde bir film projesi için konuşuluyor. Snob Magazin'in haberine göre Arkın'ın hayatının animasyon filmi olmasına yönelik hazırlıklara başlandı.
Bunun bilgisini ise Snob Magazin'in mikrofonlarına konuşan Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır verdi. Cüreklibatır yaptığı açıklamada,
Siz Cüneyt Arkın'ın hayatının animasyon filmi olarak çekilmesine ne diyorsunuz? Başrolde kim oynardı? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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