Mitolojik Battal Gazi Geliyor: Cüneyt Arkın'ın Oğlu, Babasının Hayatının Animasyon Filmi Olacağını Açıkladı

'Babamın anısını yaşatmak için bir çizgi animasyon filmi projemiz var. Babam hep 'gençler tarihini bilirse yabancı özentisi olmaz' derdi. Biz de 'niye kendi kahramanımız yok' dedik. Babam bu noktada çok büyük bir örnek. Filmin senaryo çalışmaları bitti. Yapacağımız filmle Türk mitolojisini tanıtacağız' dedi.