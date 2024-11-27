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Mitolojik Battal Gazi Geliyor: Cüneyt Arkın'ın Oğlu, Babasının Hayatının Animasyon Filmi Olacağını Açıkladı

Mitolojik Battal Gazi Geliyor: Cüneyt Arkın'ın Oğlu, Babasının Hayatının Animasyon Filmi Olacağını Açıkladı

Cüneyt Arkın film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
27.11.2024 - 15:35

Türk sinemasının efsanesi Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır, Snob Magazin'e dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Arkın'ın oğlu, babasının hayatının animasyon filmini yapmak istediklerini söyledi. Yapacakları filmle Türk mitolojisini tanıtacaklarını dile getirdi. Senaryonun ise hazır olduğunu dile getirdi. İşte detaylar...

Kaynak: https://www.snobmagazin.com/kaan-cure...
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Türk sinema tarihinin en iyi oyuncusu kim deyince kuşkusuz hepimizin aklına ilk Cüneyt Arkın gelir. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Arkın, kariyeri boyunca 330 film, dizi ve tiyatroda rol almış ve herkesin gönlünü kazanmıştı.

Türk sinema tarihinin en iyi oyuncusu kim deyince kuşkusuz hepimizin aklına ilk Cüneyt Arkın gelir. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Arkın, kariyeri boyunca 330 film, dizi ve tiyatroda rol almış ve herkesin gönlünü kazanmıştı.

2022 yılında 84 yaşında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın hayatı şimdilerde bir film projesi için konuşuluyor. Snob Magazin'in haberine göre Arkın'ın hayatının animasyon filmi olmasına yönelik hazırlıklara başlandı.

2022 yılında 84 yaşında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın hayatı şimdilerde bir film projesi için konuşuluyor. Snob Magazin'in haberine göre Arkın'ın hayatının animasyon filmi olmasına yönelik hazırlıklara başlandı.

Bunun bilgisini ise Snob Magazin'in mikrofonlarına konuşan Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır verdi. Cüreklibatır yaptığı açıklamada,

Bunun bilgisini ise Snob Magazin'in mikrofonlarına konuşan Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır verdi. Cüreklibatır yaptığı açıklamada,

'Babamın anısını yaşatmak için bir çizgi animasyon filmi projemiz var. Babam hep 'gençler tarihini bilirse yabancı özentisi olmaz' derdi. Biz de 'niye kendi kahramanımız yok' dedik. Babam bu noktada çok büyük bir örnek. Filmin senaryo çalışmaları bitti. Yapacağımız filmle Türk mitolojisini tanıtacağız' dedi.

Siz Cüneyt Arkın'ın hayatının animasyon filmi olarak çekilmesine ne diyorsunuz? Başrolde kim oynardı? Yorumlara buyrun...

Siz Cüneyt Arkın'ın hayatının animasyon filmi olarak çekilmesine ne diyorsunuz? Başrolde kim oynardı? Yorumlara buyrun...

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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