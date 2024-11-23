Binnur Kaya'nın Başrolde Oynadığı 'Ayşe' Filmi Kahire Uluslararası Film Festivali'nden Ödülle Döndü
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Binnur Kaya'nın Başrolde Oynadığı 'Ayşe' Filmi Kahire Uluslararası Film Festivali'nden Ödülle Döndü
Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Rıdvan Sancak, Menderes Samancılar, Ali Seçkiner ve Şehnaz Bölen Taftalı'nın yer aldığı 'Ayşe' filmi uluslararası gösterimini Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptı. Film, 45. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Sanatsal Katkı Ödülü'nü almaya layık görüldü. Down sendromlu kardeşine bakan Ayşe'nin hikayesini anlatan film festivalde çok beğenildi. Film, Ayşe'nin kaderi ve hayalleri arasındaki kalışının hikayesi konu alıyor. İşte detaylar...
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'Nuh Tepesi' filminin yapımcılarından biri olan yönetmen Necmi Sancak'ın ilk uzun metraj filmi 'Ayşe' 45. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde gösterildi.
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Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Rıdvan Sancak, Menderes Samancılar, Ali Seçkiner ve Şehnaz Bölen Taftalı'nın yer aldığı film 'En İyi Sanatsal Katkı Ödülü'nü almaya hak kazandı.
Dram türündeki 'Ayşe' filmi 47 yaşındaki Ayşe'nin 38 yaşındaki down sendromlu kardeşiyle birlikte yaşamasını konu alıyor. Ayşe'nin çalıştığı benzin istasyonunda çalışırken bir kamyon şoföründen evlilik teklifi almasını anlatıyor.
Binnur Kaya'nın canlandırdığı Ayşe, kaderiyle hayalleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Hikaye, sürekli genişleyen İstanbul'un kenar mahallelerini arkasına alıyor.
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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