onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
İnci Taneleri Oyuncusu 'Moana 2' Filminde Final Şarkısını Seslendirdi

İnci Taneleri Oyuncusu 'Moana 2' Filminde Final Şarkısını Seslendirdi

yerli dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
04.12.2024 - 18:41

İnci Taneleri'nde oynayan Ülkü Hilal Çiftçi, dizideki rolüyle izleyenlerin beğenisini topluyor. Genç oyuncu şimdilerde bir filmde şarkı söylemesiyle gündemde. Çiftçi, dünya çapında vizyona giren 'Moana 2' filmi için bir şarkı söyledi. Final jeneriği için söylediği şarkı hayranları tarafından çok beğenildi. Gelin o anlara hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Amerikan animasyon filmi 'Moana 2' dünya çapında vizyona girdi. Seslendirme kadrosunda Auliʻi Cravalho ve Dwayne Johnson'ın olduğu devam filmi hem sinema eleştirmenleri hem de izleyenler tarafından çok beğenildi.

Amerikan animasyon filmi 'Moana 2' dünya çapında vizyona girdi. Seslendirme kadrosunda Auliʻi Cravalho ve Dwayne Johnson'ın olduğu devam filmi hem sinema eleştirmenleri hem de izleyenler tarafından çok beğenildi.

Müzikal türündeki film Türkiye'de de vizyona girdi ve büyük ilgi gördü. Ama bu içerikte bizim konumuz film değil. Filmin Türkçe dublajında şarkı söyleyen Ülkü Hilal Çiftçi.

Müzikal türündeki film Türkiye'de de vizyona girdi ve büyük ilgi gördü. Ama bu içerikte bizim konumuz film değil. Filmin Türkçe dublajında şarkı söyleyen Ülkü Hilal Çiftçi.

İnci Taneleri dizisinde Ayça'yı canlandıran genç oyuncu 'Moana 2'nin final jeneriğinde 'Denizlerin Ötesine' şarkısını seslendirdi.

İnci Taneleri dizisinde Ayça'yı canlandıran genç oyuncu 'Moana 2'nin final jeneriğinde 'Denizlerin Ötesine' şarkısını seslendirdi.

Ülkü Hilal Çiftçi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şarkı söylediği anlar beğeni yağmuruna tutuldu. Pek çok kullanıcı genç oyuncunun sesini çok beğendi.

Ülkü Hilal Çiftçi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şarkı söylediği anlar beğeni yağmuruna tutuldu. Pek çok kullanıcı genç oyuncunun sesini çok beğendi.

Şarkı söylediği anları buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın