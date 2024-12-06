'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin 3. Sezon Onayına LOTR Tayfasından Tepkiler Gecikmedi
'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin 3. Sezon Onayına LOTR Tayfasından Tepkiler Gecikmedi
'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinin 3. sezonu resmen onaylandı. Yeni sezonun onayının ardından dünya çapında sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. X/Twitter'da @lotr_turkiye adıyla paylaşım yapan Yüzüklerin Efendisi Türkiye hesabının haberi paylaşma şekliyse tartışma konusu oldu. Kimi 'Güç Yüzükleri' hayranları bu habere sevinirken kimi de sitem etti. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.
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Yüzüklerin Efendisi serisinin hayranlarının hem ilgiyle hem de eleştire eleştire izlediği 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinin 3. sezonu resmen onaylandı.
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Bugüne kadar yayınlanan iki sezon boyunca izleyiciler karakter seçimlerinden tutun da kitaplara ve filmlere sadık kalmadığına dair pek çok eleştiride bulundu. Tabii bu kadar yüksek bütçeyle ağır bir hikaye de pek çok izleyen tarafından hoş karşılanmadı.
Ama yine de ne kadar eleştirilirse eleştirilsin Yüzüklerin Efendisi hayranları diziden kopmadı. X/Twitter'da @lotr_turkiye adıyla paylaşım yapan Yüzüklerin Efendisi Türkiye hesabı 3. sezon haberini "kahreden haber geldi" diyerek duyurdu. Bu duyuruya 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' izleyicilerinden tepkiler gecikmedi.
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Siz yeni sezon hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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