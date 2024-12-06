'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin 3. Sezon Onayına LOTR Tayfasından Tepkiler Gecikmedi

'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinin 3. sezonu resmen onaylandı. Yeni sezonun onayının ardından dünya çapında sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. X/Twitter'da @lotr_turkiye adıyla paylaşım yapan Yüzüklerin Efendisi Türkiye hesabının haberi paylaşma şekliyse tartışma konusu oldu. Kimi 'Güç Yüzükleri' hayranları bu habere sevinirken kimi de sitem etti. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.