Mitolojik Mafya Bunlar! Yeşilçam'ın Kötü Adamları Yıllar Sonra Aynı Filmde Bir Araya Geldi
Mitolojik Mafya Bunlar! Yeşilçam'ın Kötü Adamları Yıllar Sonra Aynı Filmde Bir Araya Geldi
Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/yesilcam...
Burak Serdar Şanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu'nun başrollerde oynadığı 'Mitoloji Mafyası'nın çekimleri tamamlandı. Filmin oyuncu kadrosunda Yeşilçam sinemasında oynadıkları kötü karakterleriyle bilinen Coşkun Göğen, Nuri Alço ve Eray Özbal da yer aldı. Hikaye mafya ile mitolojiyi bir araya karıştırdı. Peki 'Mitoloji Mafyası'nda bu üçlü hangi rolleri oynadı? Gelin ayrıntılara hep birlikte bakalım.
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Yeşilçam sineması deyince hepimizin aklına çok farklı düşünceler geliyor. Bu filmlerde aşk, aile ve fedakarlık temaları öne çıkıyor, sık sık zengin-fakir çatışması yaşanıyor ve iyilerle kötüler hep karşı karşıya geliyor.
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Kötüler demişken Yeşilçam sinemasının en kötü erkekleri olan Coşkun Göğen, Nuri Alço ve Eray Özbal aradan yıllar yıllar geçtikten sonra bir filmde oynamak için bir araya geldi.
Halk TV'nin haberine göre 'Mitoloji Mafyası' isimli bu filmde Coşkun Göğen, Yunan tanrısı Priapos rolünde ekranlara çıkacak. Nuri Alço ise 'Alkapon Kerim' rolüyle izleyicinin karşısında gelecek. Eray Özbal'a gelince o da 'Belmondo Engin' rolünde.
Filmin Çanakkale'de başlayan çekimleri ise tamamlandı. Kadroda bu üçlünün yanı sıra Burak Serdar Sanal, Aslı Bekiroğlu, Mustafa Üstündağ, İlker Aksum ve Yeşim Salkım da yer alıyor.
Siz bu oyuncu kadrosuyla bir Yunan mitolojisi filmi çekilmesine ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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