Tarkan'da Büyücü Gosha'yı Canlandıran Oyuncunun Son Hali Hepimizi Maziye Götürdü
Tarkan'da Büyücü Gosha'yı Canlandıran Oyuncunun Son Hali Hepimizi Maziye Götürdü
70'lerin unutulmaz Türk filmleri arasında hiç kuşkusuz Tarkan ön sıralarda gelir. Tarkan, Kurt, Kostok ve daha nice karakter üzerinden yıllar geçse de televizyonda denk gelince izlenir, üzerine skeçler yazılır, espri konusu olur. Bazen de oyuncuların son hali merak edilir, sosyal medyada konuşulur. Seride Büyücü Gosha karakterini canlandıran İsveçli oyuncu Eva Bender de bunlardan biri. Şimdilerde 80 yaşında olan Eva Bender'in son hali sosyal medyaya düştü. Onu görenler maziye döndü. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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Yeşilçam sinemasının en çok bilinen serilerinden biri hiç kuşkusuz Tarkan'dır. 1969 yılından 1973'e kadar beş filmi çekilen yapım Türk televizyonlarında yıllar boyunca yayınlanmış ve herkesin hafızalarına kazınmıştır.
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Haliyle serideki her karakter unutulmazlar arasına girmiştir. Tarkan, Kurt, Kostok, Altar ve daha nicesi bunlardan bazılarıdır. Tabii bir de Büyücü Gosha...
Seride Büyücü Gosha karakterini canlandıran İsveçli oyuncu Eva Bender son günlerde sosyal medyada gündem oldu. Şimdilerde 80 yaşında olan Eva Bender'in son hali çok konuşuldu. Bazıları onun öldüğünü zannettiğini bile dile getirdi. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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