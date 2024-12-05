Tarkan'da Büyücü Gosha'yı Canlandıran Oyuncunun Son Hali Hepimizi Maziye Götürdü

70'lerin unutulmaz Türk filmleri arasında hiç kuşkusuz Tarkan ön sıralarda gelir. Tarkan, Kurt, Kostok ve daha nice karakter üzerinden yıllar geçse de televizyonda denk gelince izlenir, üzerine skeçler yazılır, espri konusu olur. Bazen de oyuncuların son hali merak edilir, sosyal medyada konuşulur. Seride Büyücü Gosha karakterini canlandıran İsveçli oyuncu Eva Bender de bunlardan biri. Şimdilerde 80 yaşında olan Eva Bender'in son hali sosyal medyaya düştü. Onu görenler maziye döndü. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.