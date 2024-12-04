İzleyen Herkesi Salya Sümük Ağlatan '7. Koğuştaki Mucize' Filminin Başarısının Arkasındaki Sır Neydi?
İzleyen Herkesi Salya Sümük Ağlatan '7. Koğuştaki Mucize' Filminin Başarısının Arkasındaki Sır Neydi?
Aras Bulut İynemli'nin başrolde oynadığı '7. Koğuştaki Mucize' filmini aranızda izlemeyen çok azdır. Güney Kore yapımı 'Miracle in Cell No.7' filminden uyarlanan film, dramatik hikayesiyle 7'den 70'e herkesi sinema salonlarına çekmişti. Peki filmin başarısının arkasındaki bu sır neydi? TikTok'ta dizi ve filmlerle ilgili sorulara yanıt veren Yener Yalçın yayınladığı bir videoda bu sırrın ne olduğunu açıkladı. Gelin bu 'Kore' mucizesine hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aras Bulut İynemli'nin başrolde oynadığı '7. Koğuştaki Mucize' filmi 2019 yılında vizyona girmiş ve o yıl Türkiye'de en çok izlenen film olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güney Kore yapımı 'Miracle in Cell No.7' filminden uyarlanan bu yapım dramatik hikayesiyle izleyenlerin herkesin resmen ciğerini yakmıştı. Yakmıştı diyorum çünkü izlediğim sinema salonunda herkesin salya sümük ağladığına bizzat şahit oldum.
Peki '7. Koğuştaki Mucize'nin bu başarısının arkasındaki sır neydi? O dönem nasıl 90 milyon hasılat yaptı? İşte bu sorunun cevabını set çalışanı Yener Yalçın verdi.
TikTok hesabında kendisine gelen soruları yanıtlayan Yener Yalçın, Türkiye'deki sinema salonlarının Koreli bir firmaya ait olduğunu söyleyerek detaylı bir açıklama yaptı. Gelin Yalçın'ın anlattıklarına hep birlikte kulak verelim.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın