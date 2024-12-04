İzleyen Herkesi Salya Sümük Ağlatan '7. Koğuştaki Mucize' Filminin Başarısının Arkasındaki Sır Neydi?

Aras Bulut İynemli'nin başrolde oynadığı '7. Koğuştaki Mucize' filmini aranızda izlemeyen çok azdır. Güney Kore yapımı 'Miracle in Cell No.7' filminden uyarlanan film, dramatik hikayesiyle 7'den 70'e herkesi sinema salonlarına çekmişti. Peki filmin başarısının arkasındaki bu sır neydi? TikTok'ta dizi ve filmlerle ilgili sorulara yanıt veren Yener Yalçın yayınladığı bir videoda bu sırrın ne olduğunu açıkladı. Gelin bu 'Kore' mucizesine hep birlikte bakalım.