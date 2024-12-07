Selin Şekerci, Eski Partnerlerini Görünce "Kaçak Gelinler" Göndermesi Yaptı
Selin Şekerci, Eski Partnerlerini Görünce "Kaçak Gelinler" Göndermesi Yaptı
Bir dönemin popüler yaz dizisi Kaçak Gelinler öyle çok sevilmişti ki dizi sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Hazin bir finalle ekranlara veda eden dizide Şebnem Gürsoy'u canlandıran Selin Şekerci, yıllar sonra diziye gönderme yapmadan duramadı. Dizideki partnerlerinin fotoğrafını gören Şekerci, karakterinin ne kadar zevk sahibi olduğuna değinen esprili bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşım kısa sürede viral oldu.
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2014 yılında bir yaz dizisi olarak hayatımıza giren Kaçak Gelinler, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırmıştı.
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Doğru düzgün finali bile yayınlanmayan dizi aniden yayından kalksa da şu an bile internette en çok izlenen diziler arasında yer alıyor.
Şebnem Gürsoy efsanesiyle tanıştığımız dizide Selin Şekerci ve Furkan Andıç'ın canlandırdığı karakterlerin aşkını o dönem dilimizden düşüremezken dizi yıllar sonra yeniden gündem oldu.
Dizide Şebnem'in partnerleri Arda ve Selim o dönem seyirciyi "Şebnem hangisini tercih edecek?" heyecanıyla ekran başına kilitlerken Selim ve Arda yıllar sonra bir araya geldi.
Arda'yı canlandıran Tarık Uğur Özenbaş, Furkan Andıç'la yıllar sonra fotoğraf paylaşınca Selin Şekerci, "Şebnem Gürsoy'un gusto sahibi bir hanım olduğunun kanıtıdır" yazarak karakterine atıfta bulundu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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