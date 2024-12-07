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Dizilerdeki Öpüşme Sahneleri Senaryoda Nasıl Yazılıyor?

Dizilerdeki Öpüşme Sahneleri Senaryoda Nasıl Yazılıyor?

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.12.2024 - 14:13

Bahar dizisinin senaristi Ayça Üzüm, Peak Mag YouTube kanalına konuk oldu. Burada diziler ve senaryo hakkında konuşan Üzüm, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl tasarlandığını yanıtladı. Öpüşme sahnesi yazarken dikkat edilmesi gereken çok nokta olduğunu belirten Üzüm, işin teknik kısmını anlattı. O anlar seyirci olarak bizleri epey şaşırttı.

KAYNAK: Peak Mag

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=mAS9E...
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Dizilerdeki öpüşme sahneleri eğer favori çiftimiz üzerinden gerçekleşiyorsa izlemeye doyamadığımız anlardan biri oluyor.

Dizilerdeki öpüşme sahneleri eğer favori çiftimiz üzerinden gerçekleşiyorsa izlemeye doyamadığımız anlardan biri oluyor.

Dizi tutkunlarının sosyal medya için yaptığı kolajların büyük çoğunluğu bu sahnelerden oluşurken akıllarda tek bir soru oluşuyor. Öpüşme sahnelerinin senaryoda nasıl yazıldığı...

Dizi tutkunlarının sosyal medya için yaptığı kolajların büyük çoğunluğu bu sahnelerden oluşurken akıllarda tek bir soru oluşuyor. Öpüşme sahnelerinin senaryoda nasıl yazıldığı...

Bahar dizisinin senaristi Ayça Üzüm'ü konuk eden Peak Mag, Üzüm'e diziler ve senaryoyla ilgili tüm detayları sorarken bu konuyu da es geçmemiş.

Bahar dizisinin senaristi Ayça Üzüm'ü konuk eden Peak Mag, Üzüm'e diziler ve senaryoyla ilgili tüm detayları sorarken bu konuyu da es geçmemiş.

Üzüm, "Öpüşme sahnesi yazarken bunu nasıl tasarlıyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Üzüm, "Öpüşme sahnesi yazarken bunu nasıl tasarlıyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

'Genellikle bir otosansürümüz var aslında bu biraz acıklı da dolayısıyla öpüşme sahnelerini tasarlarken daha çok dizinin yayınlandığı saatte bizi kimler izliyor, çocuklar o zaman ekran başında mı, ne şekilde yapabiliriz ya da iki karakterimizin dinamiği nasılsa... Aslında hem hikayeyi gözeterek hem size uymanız gereken koşulları söylüyorlar ve o koşulları gözeterek hikayeden de ödün vermeyerek orta karar bir şey yapmaya çalışıyoruz.'

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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