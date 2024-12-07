Dizilerdeki Öpüşme Sahneleri Senaryoda Nasıl Yazılıyor?

'Genellikle bir otosansürümüz var aslında bu biraz acıklı da dolayısıyla öpüşme sahnelerini tasarlarken daha çok dizinin yayınlandığı saatte bizi kimler izliyor, çocuklar o zaman ekran başında mı, ne şekilde yapabiliriz ya da iki karakterimizin dinamiği nasılsa... Aslında hem hikayeyi gözeterek hem size uymanız gereken koşulları söylüyorlar ve o koşulları gözeterek hikayeden de ödün vermeyerek orta karar bir şey yapmaya çalışıyoruz.'